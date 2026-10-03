No todo es sacrificio: un hombre peregrinó hasta Luján con un chaleco lleno de cerveza
Entre los cientos de miles de fieles que peregrinaron hasta la Basílica de Luján hubo algunos que decidieron mal a la hora de hidratarse.
Es bastante probable que este hombre haya escuchado las insólitas recomendaciones de la concejala Leila Gianni a la hora de peregrinar pero decidió que la gaseosa no iba a ser suficiente y decidió largarse al camino con un extraño chaleco relleno de cerveza.
Lo cierto es que más allá de algunos personajes como este, que difícilmente haya llegado a destino, la 52° Peregrinación a Luján volvió a ser multitudinaria a pesar de las inclemencias del clima y las copiosas lluvias que cayeron en gran parte del trayecto.
Esta edición de la peregrinación también contó con la presencia de varios famosos que dieron testimonio de su fe y explicaron las razones que los llevaron a participar.
¿De qué se trata el chaleco cervecero?
El chaleco que pudo verse en la peregrinación es plástico y puede ser rellenado con cualquier líquido aunque normalmente se ha viralizado cargado de cerveza y en algún evento deportivo.
El mismo cuenta con una manguera que puede ser utilizada para servir en vasos o para tomar directamente.
Masiva Peregrinación a Luján, a pesar de las intensas lluvias
En medio de la lluvia, miles de fieles recorrieron este sábado el camino entre Liniers y la Basílica de Luján durante el primer fin de semana de octubre, en una nueva edición de la Peregrinación Juvenil a Luján. La caminata, que lleva el lema “Madre, bajo tu mirada buscamos la unidad”, partió del santuario de San Cayetano y suele demandar entre 12 y 15 horas.
Las tormentas que atravesaron el Área Metropolitana de Buenos Aires no frenaron la marcha: los primeros grupos avanzaron con paraguas, pilotos y ropa impermeable, pese al frío y al agua.
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