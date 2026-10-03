No todo es sacrificio: un hombre peregrinó hasta Luján con un chaleco lleno de cerveza

Masiva Peregrinación a Luján, a pesar de las intensas lluvias

En medio de la lluvia, miles de fieles recorrieron este sábado el camino entre Liniers y la Basílica de Luján durante el primer fin de semana de octubre, en una nueva edición de la Peregrinación Juvenil a Luján. La caminata, que lleva el lema “Madre, bajo tu mirada buscamos la unidad”, partió del santuario de San Cayetano y suele demandar entre 12 y 15 horas.

Las tormentas que atravesaron el Área Metropolitana de Buenos Aires no frenaron la marcha: los primeros grupos avanzaron con paraguas, pilotos y ropa impermeable, pese al frío y al agua.