Investigadores del CONICET confirmaron contaminación en la cuenca del Río de la Plata con ibuprofeno y Viagra

Qué medicamentos se encontraron en el Río de la Plata

Entre los fármacos con mayor presencia en el agua se encontraron:

Carbamazepina : un antiepiléptico de uso común.

: un antiepiléptico de uso común. Paracetamol e ibuprofeno : analgésicos de uso común y masivo.

e : analgésicos de uso común y masivo. Atenolol : empleado en el tratamiento de la hipertensión y las arritmias.

: empleado en el tratamiento de la hipertensión y las arritmias. Sildenafil: conocido por su nombre comercial, Viagra, y utilizado para disfunción eréctil.

A su vez, se determinó que, mientras que en las zonas rurales se encontraron dos o tres compuestos en promedio, en las áreas urbanizadas hallaron la presencia de todos los medicamentos.

El estudio reveló que el hallazgo de este tipo de sustancias no solo responde a un hábito de consumo, sino que también refleja patrones estacionales. En el caso del sildenafil, se encontraron mayores concentraciones durante la época de verano, mientras que medicamentos asociados a afecciones respiratorias estuvieron más presentes en el invierno.