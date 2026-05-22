Clausuraron diez clínicas ligadas a la red de falsos médicos de González Catán

El dinero obtenido del robo de mercaderías en tránsito habría sido utilizado para financiar esta estructura delictiva que incluía una empresa de medicina prepaga falsa, consultorios sin habilitación corporativa, farmacias irregulares y una flota de ambulancias apócrifas.

El presunto cerebro detrás del entramado es el empresario Alberto Rubén Santarceri, quien junto a su socio, Gabriel Musse, posee antecedentes penales por causas vinculadas a homicidios y asaltos a camiones en la ruta.

La causa, supervisada por el juez de garantías Rubén Ochipinti, ya cuenta con 29 personas detenidas, acusadas de asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y venta ilegal de medicamentos.