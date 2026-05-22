Clausuraron diez clínicas ligadas a la red de falsos médicos de González Catán
En medio de la investigación, el municipio de La Matanza inhabilitó una serie de consultorios truchos que operaban de forma ilegal en tres localidades distintas.
Un operativo masivo de la Policía Federal en el partido de La Matanza culminó con la clausura de diez establecimientos sanitarios y 29 detenciones. La investigación reveló que la red, denominada "Argentina Salud", no era solo un sistema de salud clandestino, sino una pantalla para el lavado de activos provenientes de la piratería del asfalto.
La medida fue solicitada por el fiscal Fernando Garate, titular de la Fiscalía Descentralizada N°1 de Laferrere, luego de los masivos allanamientos realizados por la Policía Federal.
En ese contexto fiscal Garate confirmó que los establecimientos operaban en la más absoluta informalidad. Aunque algunos profesionales tenían visados individuales, la empresa "Argentina Salud" no existía legalmente, lo que dejaba a cientos de pacientes sin ningún respaldo institucional.
Las diez clínicas de "Argentina Salud" que fueron clausuradas
- Virrey del Pino: 5 establecimientos.
- González Catán: 3 establecimientos.
- San Justo: 2 establecimientos.
Con el correr de las horas, los investigadores comenzaron a tirar del hilo patrimonial de la organización y se toparon con una hipótesis inquietante: la red de salud trucha habría sido montada como una pantalla para blanquear dinero de origen delictivo.
Las sospechas apuntan a que los cabecillas de la red habrían formado parte de una peligrosa banda dedicada a la piratería del asfalto.
El dinero obtenido del robo de mercaderías en tránsito habría sido utilizado para financiar esta estructura delictiva que incluía una empresa de medicina prepaga falsa, consultorios sin habilitación corporativa, farmacias irregulares y una flota de ambulancias apócrifas.
El presunto cerebro detrás del entramado es el empresario Alberto Rubén Santarceri, quien junto a su socio, Gabriel Musse, posee antecedentes penales por causas vinculadas a homicidios y asaltos a camiones en la ruta.
La causa, supervisada por el juez de garantías Rubén Ochipinti, ya cuenta con 29 personas detenidas, acusadas de asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y venta ilegal de medicamentos.
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