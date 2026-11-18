Uno de los datos que investigan las autoridades es el presunto faltante de dinero de una caja fuerte y del equipo de grabación de las cámaras de seguridad.

La Fiscalía dispuso preservar el lugar y realizar las pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar si existió un hecho delictivo.

Hallaron muerto a un baqueano en el Parque Nacional Lanin e investigan qué le pasó

Un hombre murió en el interior del Parque Nacional Lanin. Su cuerpo fue hallado en el paraje La Islita, a unos 10 kilómetros del casco urbano de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén. La Justicia y la Policía trabajan para determinar qué ocurrió exactamente, mientras esperan los resultados definitivos de la autopsia.

El operativo se puso en marcha durante la tarde del viernes 13 de noviembre, cerca de las 16:00, después de que las autoridades recibieran un llamado de alerta sobre la presencia de una persona desvanecida en ese sector.

La zona en cuestión se ubica dentro de la Comunidad Mapuche Curruhuinca, en el Parque Nacional Lanín, según informó LM Neuquén, un área caracterizada por un terreno irregular con rocas de gran tamaño y pendientes pronunciadas. Al llegar al lugar, el personal policial constató que el hombre ya no presentaba signos vitales.

El hallazgo se produjo en la zona de un zanjón que, si bien no constituye un barranco de gran altura, presenta una pendiente irregular y está cubierto por rocas. Esas características del terreno resultaron centrales para los primeros peritajes: la hipótesis inicial, sobre la que trabaja la fiscalía es la de un posible accidente. Se presume que la víctima habría tropezado, perdido el equilibrio y caído, con un golpe fuerte de cabeza contra una de las rocas del lugar.

Lo que llama la atención, según señaló el comisario inspector a cargo del caso, es que el hombre no era un turista. Si bien residía en San Martín de los Andes, era oriundo de ese sector y un amplio conocedor del Parque Nacional Lanín. Ese dato no es menor para los investigadores, ya que una persona familiarizada con el terreno tiene menos probabilidades de sufrir una caída de ese tipo.

El resultado preliminar del examen a los restos del vecino fallecido dan cuenta de la presencia de varios golpes en el cuerpo, pero tales indicios no permitieron despejar las dudas. Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmaron a Infobae que esas lesiones podrían ser compatibles tanto con una caída como con un ataque, por lo que aún no fue posible determinar nada con certeza. Las autoridades aguardan un informe más detallado para poder definir los pasos a seguir en la investigación judicial.

El expediente está en manos del MPF, que avanza en la reconstrucción de los hechos con la información disponible. Las autoridades esperan los estudios complementarios para establecer la causa real de la muerte.