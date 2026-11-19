Antes de iniciar la exploración, el grupo realizó una investigación histórica y un relevamiento con georradar para detectar la presencia de una cápsula del tiempo y obtuvo la autorización de la Dirección de Patrimonio del Gobierno de la Ciudad para efectuar los trabajos. La investigación despejó una de las primeras incógnitas: la baldosa con la inscripción “Sede del Honorable Consejo Deliberante. Piedra Fundamental. 18 XI 1926”, que se ve a simple vista a nivel del suelo, no integra la piedra, sino que señala el lugar donde fue instalada.