Día Internacional del Hombre: por qué se celebra el 19 de noviembre

Debido a que distintas cuestiones de paradigmas sociales limitaron a las personas del género masculino a explorar sus emociones, esta fecha busca provocar reflexiones en los hombres, para que puedan tener una mejor salud mental, emocional y espiritual con la que puedan desarrollarse de forma plena en la comunidad.

Esta conmemoración tiene un especial énfasis en la salud familiar y comunitaria, así como con temas transversales de género, derechos humanos, origen étnico, protección social en salud, atención primaria y promoción de la salud.

Durante la celebración de este día internacional se realizan diversas campañas mundiales: el análisis acerca de nuevas masculinidades no machistas, patriarcales o violentas, puesto que éstas también afectan a los hombres.

Este día no tiene como propósito competir ni discutir con la lucha feminista y su conquista de derechos, esta busca darle un cause positivo a las expresiones positivas del género masculino y las áreas en las que estos pueden mejorar sus condiciones en la sociedad.