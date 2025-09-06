Cayó la hermana de Heidi por robos bajo la modalidad de "Viuda Negra"

Durante el operativo, los efectivos incautaron más dispositivos móviles, tarjetas de memoria, chips telefónicos, dinero en moneda extranjera, un inhibidor de señal, prendas de vestir, perfumes y pastillas de Zolpidem, entre otros elementos de interés para la causa, que permitirían profundizar la investigación y esclarecer otros hechos similares que podrían estar vinculados. La investigación tuvo su origen en julio, cuando un hombre de 37 años denunció que había conocido a una mujer a través de una aplicación de citas y que, tras encontrarse en una pizzería y dirigirse luego a su domicilio, quedó dormido después de consumir bebidas alcohólicas, para despertar al día siguiente y descubrir que le habían robado joyas de oro, dinero en efectivo en distintas monedas, un teléfono celular, una notebook y otros bienes personales.