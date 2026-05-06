Cayeron "Alma" y "Analía", las viudas negras que drogaron y desvalijaron a un hombre en Caballito

viudas negras villa soldati

Allanamientos simultáneos en Villa Soldati y Lomas de Zamora

A partir de tareas de investigación realizadas en conjunto entre la División Investigaciones Comunales 8 de la Policía de la Ciudad y el Ministerio Público Fiscal, se logró identificar a las dos sospechosas y establecer sus domicilios, lo que permitió solicitar y ejecutar las órdenes de allanamiento.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en una casa ubicada en Pasaje Barros Pazos al 3600, barrio porteño de Villa Soldati, donde se detuvo a una de las imputadas. En el operativo también que se le secuestró una consola PlayStation 4 y un celular.

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En tanto, la detención de su cómplice se concretó durante un segundo allanamiento realizado con la intervención de personal de la DDI de ese partido del Conurbano en un domicilio de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. Allí también se incautó un celular, el cual será peritado.

Según precisaron fuentes del caso, una de las detenidas contaba con siete antecedentes por robo, usurpación, encubrimiento agravado y maltrato, ocurridos entre 2023 y la actualidad.

En el caso interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, a cargo del juez Edmundo Rabbione, quien labró actuaciones por robo.