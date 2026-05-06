Cayeron "Alma" y "Analía", las viudas negras que drogaron y desvalijaron a un hombre en Caballito
Fueron detenidas por la Policía de la Ciudad tras allanamientos en Villa Soldati y Lomas de Zamora.
Dos “viudas negras”, una de ellas con siete antecedentes por distintos delitos, fueron detenidas en las últimas horas por la Policía de la Ciudad tras una serie de allanamientos simultáneos en el barrio porteño de Villa Soldati y en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. Están acusadas de drogar y robar a un hombre en Caballito.
La investigación se inició a partir de un hecho ocurrido el 30 de junio de 2024, cuando la víctima conoció a dos mujeres - identificadas como “Alma” de 26 años y “Analia” de 31 - en un local bailable del barrio de Constitución y luego las invitó a su departamento en Caballito.
Una vez en el domicilio, las mujeres drogaron al hombre colocándole una sustancia narcótica en su vaso y la víctima perdió el conocimiento.
Aprovechando la oportunidad, las mujeres le desvalijaron el departamento: le robaron dinero en efectivo, dólares, tarjetas de crédito y débito, dispositivos electrónicos, relojes y otros objetos.
Tras el asalto, las imputadas realizaron numerosos consumos y operaciones, de modo presencial y online, y vaciaron las billeteras digitales de la víctima.
Allanamientos simultáneos en Villa Soldati y Lomas de Zamora
A partir de tareas de investigación realizadas en conjunto entre la División Investigaciones Comunales 8 de la Policía de la Ciudad y el Ministerio Público Fiscal, se logró identificar a las dos sospechosas y establecer sus domicilios, lo que permitió solicitar y ejecutar las órdenes de allanamiento.
Uno de los procedimientos se llevó a cabo en una casa ubicada en Pasaje Barros Pazos al 3600, barrio porteño de Villa Soldati, donde se detuvo a una de las imputadas. En el operativo también que se le secuestró una consola PlayStation 4 y un celular.
En tanto, la detención de su cómplice se concretó durante un segundo allanamiento realizado con la intervención de personal de la DDI de ese partido del Conurbano en un domicilio de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. Allí también se incautó un celular, el cual será peritado.
Según precisaron fuentes del caso, una de las detenidas contaba con siete antecedentes por robo, usurpación, encubrimiento agravado y maltrato, ocurridos entre 2023 y la actualidad.
En el caso interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, a cargo del juez Edmundo Rabbione, quien labró actuaciones por robo.
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