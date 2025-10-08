Cayó un container con pollos congelados: hay caos en la conexión de la Autopista 25 de Mayo con la Buenos Aires-La Plata
El incidente generó demoras importantes desde temprano, pero por suerte no hubo heridos.
Un camión perdió un container con 43 toneladas de pollo congelado en la autopista 25 de Mayo, en la conexión con la autopista Buenos Aires-La Plata. La caída bloqueó casi la totalidad de la calzada y provocó serios inconvenientes. El hecho, que ocurrió alrededor de las 6 de la mañana de este miércoles, no dejó heridos ni víctimas.
El siniestro vial, protagonizado por un camión de tipo semirremolque, ocurrió a la altura Puerto Madero, luego que el camión impulsor chocara contra el guard rail de la mano hacia Provincia.
Personal de la Sección Destacamentos y Autopistas de la Policía de la Ciudad y el SAME acudieron hasta ese sector, a la altura de la avenida Juan de Garay, donde el conductor fue atendido para control médico clínico.
Según informó C5N, el vehículo circulaba por una curva pronunciada de la conexión entre ambas autopistas, en un tramo donde la velocidad recomendada es de 30 kilómetros por hora debido al grado de inclinación y el riesgo que representa para vehículos pesados.
La parte delantera izquierda del camión impactó contra el guardarrail. Como consecuencia del peso del container, la estructura del acoplado se desprendió y terminó volcando la carga sobre la cinta asfáltica.
De acuerdo a lo informado por dicho canal, el container se había desprendido y no desoldado, como se pensó inicialmente, y cayó junto con la mercadería, generando pérdidas de producto y complicaciones adicionales. El accidente ocasionó una fuga de líquido de frenos y de gasoil, tanto del motor refrigerante del container como del camión.
El incidente forzó la habilitación de un solo carril en sentido hacia La Plata, lo que produjo colas de vehículos y demoras de consideración desde la madrugada y durante gran parte de la mañana. Personal de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires trabaja en la zona para coordinar la remoción del container, supervisar la seguridad vial y ordenar el flujo de autos.
“Calzada reducida en el ingreso a la autopista desde Au 25 de Mayo sentido a La Plata por incidente vial en el Km 3,5″, señalaron desde Autopistas de Buenos Aires (AUBASA).
Desde Policía de la Ciudad determinaron: “El incidente no produjo daños a terceros vehículos, quedando un carril obstruido por el semi, por lo cual personal de la empresa AUBASA señalizaba la zona”. Pasadas las 7 de la mañana, personal de AUSABA logró remover el camión.
