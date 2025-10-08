Cayó un container con pollos congelados: hay caos en la conexión de la Autopista 25 de Mayo con la Buenos Aires-La Plata

La parte delantera izquierda del camión impactó contra el guardarrail. Como consecuencia del peso del container, la estructura del acoplado se desprendió y terminó volcando la carga sobre la cinta asfáltica.

De acuerdo a lo informado por dicho canal, el container se había desprendido y no desoldado, como se pensó inicialmente, y cayó junto con la mercadería, generando pérdidas de producto y complicaciones adicionales. El accidente ocasionó una fuga de líquido de frenos y de gasoil, tanto del motor refrigerante del container como del camión.

El incidente forzó la habilitación de un solo carril en sentido hacia La Plata, lo que produjo colas de vehículos y demoras de consideración desde la madrugada y durante gran parte de la mañana. Personal de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires trabaja en la zona para coordinar la remoción del container, supervisar la seguridad vial y ordenar el flujo de autos.

“Calzada reducida en el ingreso a la autopista desde Au 25 de Mayo sentido a La Plata por incidente vial en el Km 3,5″, señalaron desde Autopistas de Buenos Aires (AUBASA).

Desde Policía de la Ciudad determinaron: “El incidente no produjo daños a terceros vehículos, quedando un carril obstruido por el semi, por lo cual personal de la empresa AUBASA señalizaba la zona”. Pasadas las 7 de la mañana, personal de AUSABA logró remover el camión.