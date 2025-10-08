Femicidio de Daiana Mendieta en Entre Ríos: quién es el principal sospechoso

A partir de esa información, el rastrillaje se concentró en un sector sin viviendas ni monte, lo que dificultó la presencia de testigos. Las lluvias registradas tras la desaparición también complicaron el avance de la investigación y la recolección de indicios.

Quién es Gustavo Brondino, el único detenido por el femicidio de Daiana Mendieta

Mientras continúa la conmoción en Entre Ríos por el femicidio de Daiana Mendieta, los investigadores intentan reconstruir el vínculo de la víctima con Gustavo Brondino, principal sospechoso y único detenido.

Brondino, de 55 años, es apodado "Pino" y vive a solo un kilómetro de la víctima. Aunque las fuentes estiman que hay elementos suficientes para imputarlo por el femicidio, por ahora está acusado solo del delito de resistencia a la autoridad.

“Está confirmado que la última persona con la que habló Daiana es el sospechoso de 55 años que está detenido. Hablaron por teléfono ese viernes que desapareció”, dijeron fuentes de la investigación al medio Infobae.

Daiana Mendieta - Entre Rios Foto: Somos la Ciudad Paraná

Durante el allanamiento a un depósito que alquila y que usa para trabajar, al sospechoso le secuestraron dos teléfonos celulares, dos carabinas y una camioneta Hilux blanca.

“Se conocían y podrían haber tenido un vínculo sentimental”, indicaron fuentes del caso respecto a una de las sospechas de los investigadores.