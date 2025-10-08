Femicidio de Daiana Mendieta en Entre Ríos: quién es el principal sospechoso
Los investigadores indicaron que el cuerpo de la joven de 22 años se encontraba en una zona a la que solo podría acceder alguien con conocimiento del terreno.
El cuerpo de Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era intensamente buscada en Entre Ríos, fue hallado en un aljibe camuflado entre ramas, raíces y hojas, a unos diez metros de profundida, y por el femicidio quedó detenido un Gustavo Brondino, de 55 años.
El hallazgo se produjo este martes en un camino rural conocido como Los Zorrinos, que conecta con la Ruta 12 y se encuentra cerca del club de campo El Silencio, a unos cinco kilómetros del acceso a la localidad de Gobernador Mansilla. El cuerpo de la joven estaba dentro de un pozo cuidadosamente oculto con vegetación, al que solo podría acceder alguien con conocimiento del terreno.
Las autoridades desplegaron un amplio operativo de búsqueda, que fue coordinado por el comisario Horacio Blasón, que involucró a más de 130 personas, entre efectivos policiales, cadetes, bomberos, perros de rastreo y drones.
Según trascendió, una pista clave para orientar la búsqueda fue el hallazgo del vehículo de la joven, que estaba con las llaves puestas en una zona rural a casi cuatro kilómetros del casco urbano de Gobernador Mansilla, localidad de alrededor de 2.500 habitantes.
A partir de esa información, el rastrillaje se concentró en un sector sin viviendas ni monte, lo que dificultó la presencia de testigos. Las lluvias registradas tras la desaparición también complicaron el avance de la investigación y la recolección de indicios.
Quién es Gustavo Brondino, el único detenido por el femicidio de Daiana Mendieta
Mientras continúa la conmoción en Entre Ríos por el femicidio de Daiana Mendieta, los investigadores intentan reconstruir el vínculo de la víctima con Gustavo Brondino, principal sospechoso y único detenido.
Brondino, de 55 años, es apodado "Pino" y vive a solo un kilómetro de la víctima. Aunque las fuentes estiman que hay elementos suficientes para imputarlo por el femicidio, por ahora está acusado solo del delito de resistencia a la autoridad.
“Está confirmado que la última persona con la que habló Daiana es el sospechoso de 55 años que está detenido. Hablaron por teléfono ese viernes que desapareció”, dijeron fuentes de la investigación al medio Infobae.
Durante el allanamiento a un depósito que alquila y que usa para trabajar, al sospechoso le secuestraron dos teléfonos celulares, dos carabinas y una camioneta Hilux blanca.
“Se conocían y podrían haber tenido un vínculo sentimental”, indicaron fuentes del caso respecto a una de las sospechas de los investigadores.
