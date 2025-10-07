Insólito enojo del meteorólogo Matías Bertolotti con la Peregrinación a Luján: "Es denigrante"
El conductor de TN se mostró llamativamente indignado por la masiva peregrinación del pasado fin de semana, en medio de jornadas con mal clima.
El meteorólogo Matías Bertolotti se mostró especialmente enojado por la gran cantidad de fieles que participaron el fin de semana de la clásica Peregrinación a Luján, que coincidió con algunas horas de lluvias y tormentas.
Miles de jóvenes, familias y voluntarios participaron de la tradicional caminata que partió desde el Santuario de San Cayetano en Liniers y recorrió más de 60 kilómetros hasta llegar a la basílica. A pesar de las lluvias y el cansancio, los peregrinos completaron el trayecto con cánticos, oraciones y pedidos por la paz, el trabajo y la unidad del pueblo argentino.
Hubo quienes lo hicieron desde Liniers hacia Luján, aunque otros tantos partieron desde zonas un poco cercanas: desde localidades del conurbano bonaerense, por caso, aunque de todos modos recorrieron decenas de kilómetros a pie.
Es una tradición que se repite año tras años desde 1975, y que nunca se suspendió por cuestiones climáticas. Algo que, llamativamente, desató un fuerte enojo de Bertolotti.
“Es denigrante lo que hicieron", arrancó el meteorólogo de TN, visiblemente indignado. "Es terrible. Cuando les importa nada... Con tal de que la fe me va a salvar. ¿Vieron a la gente caminando con el agua por las rodillas?”, sentenció.
El insólito editorial del conductor no tardó en llamar la atención en las redes sociales, donde el segmentos e volvió viral y generó bastante rechazo por parte de los seguidores en general y de muchos fieles en particular.
El mensaje de Jorge García Cuerva en el cierre de la Peregrinación a Luján sobre la pobreza y el narcotráfico
Ante miles de fieles que llegaron a la Basílica de Luján tras más de 60 kilómetros de caminata, el arzobispo Jorge García Cuerva pidió no ser un pueblo indiferente frente a la pobreza y el narcotráfico. En su mensaje final de la 51° Peregrinación Juvenil, llamó a mantener la esperanza y la solidaridad.
El arzobispo de Buenos Aires encabezó este domingo el cierre de la 51° Peregrinación Juvenil a Luján, donde miles de fieles se congregaron bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”.
Con un mensaje cargado de realismo y esperanza, el prelado advirtió sobre las duras condiciones que atraviesan muchos argentinos: “Hay muchos hermanos en nuestro país que ya no tienen fuerzas para seguir, que sienten el peso de la pobreza, del narcotráfico, de la enfermedad y la soledad. Por ellos también peregrinamos, porque no queremos ser un pueblo indiferente”, expresó.
Durante la homilía en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, García Cuerva remarcó que la fe y el amor deben ser el sostén ante la adversidad: “Caminar con esperanza es no dejarnos ganar por el desaliento y la tristeza, es seguir adelante aunque la violencia y la injusticia parezcan imponerse”, dijo. El arzobispo también citó al Papa Francisco y a León XIII, destacando que “la esperanza nace del amor y del encuentro” y que la Virgen “impulsa a no abandonar los sueños de construir un país más justo y fraterno”.
