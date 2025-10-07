Insólito enojo del meteorólogo Matías Bertolotti con la Peregrinación a Luján: "Es denigrante"

meteorologo

El mensaje de Jorge García Cuerva en el cierre de la Peregrinación a Luján sobre la pobreza y el narcotráfico

Ante miles de fieles que llegaron a la Basílica de Luján tras más de 60 kilómetros de caminata, el arzobispo Jorge García Cuerva pidió no ser un pueblo indiferente frente a la pobreza y el narcotráfico. En su mensaje final de la 51° Peregrinación Juvenil, llamó a mantener la esperanza y la solidaridad.

El arzobispo de Buenos Aires encabezó este domingo el cierre de la 51° Peregrinación Juvenil a Luján, donde miles de fieles se congregaron bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”.

Con un mensaje cargado de realismo y esperanza, el prelado advirtió sobre las duras condiciones que atraviesan muchos argentinos: “Hay muchos hermanos en nuestro país que ya no tienen fuerzas para seguir, que sienten el peso de la pobreza, del narcotráfico, de la enfermedad y la soledad. Por ellos también peregrinamos, porque no queremos ser un pueblo indiferente”, expresó.

Durante la homilía en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, García Cuerva remarcó que la fe y el amor deben ser el sostén ante la adversidad: “Caminar con esperanza es no dejarnos ganar por el desaliento y la tristeza, es seguir adelante aunque la violencia y la injusticia parezcan imponerse”, dijo. El arzobispo también citó al Papa Francisco y a León XIII, destacando que “la esperanza nace del amor y del encuentro” y que la Virgen “impulsa a no abandonar los sueños de construir un país más justo y fraterno”.