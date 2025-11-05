Cayó una familia narco en Ciudad Oculta: le secuestraron casi 500 envoltorios de pasta base

allanamiento

La investigación se había iniciado en el mes de junio y a partir de ella se pudo identificar a los principales involucrados y determinar los lugares donde se realizaban las operaciones de venta.

Según las tareas de inteligencia, los investigados conformaban una estructura familiar dedicada al narcomenudeo, que operaba durante todo el día en distintos tramos horarios desde un kiosco de fachada y un pasillo interno del Barrio 15, con un flujo constante de compradores, en su mayoría residentes del mismo barrio.

