Detuvieron otra vez al ex abogado de Emerenciano Sena, ahora por amenazar a un perito

Emerenciano Sena esposa y abogado detenido

Boniardi Cabra enfrenta una imputación por “desobediencia judicial y perturbación de audiencias en concurso real y en función ley de juicio por jurados” y permanecerá detenido a cargo de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco.

Se espera que declare ante la fiscalía en las próximas horas, asistido por su abogada y esposa Rocío de Jesús Ramírez, y por el letrado Juan Martín Varas.

Tras el escándalo, Ricardo Osuna, actual abogado de Sena, se despegó de quien era su colaborador y el jueves pasado aseguró: “No trabaja más conmigo”.

Sobre la denuncia, agregó cómo se enteró de la situación e intentó justificar al abogado detenido: “Me avisaron que supuestamente estaba con el celular adentro de la sala y que ya habían advertido que no se podía tenerlo. Lo que pasa es que él no vino ayer y no estuvo presente en el juramento, donde se explicaron las previsiones que debía tomar para estar dentro de la sala”.