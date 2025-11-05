Quisieron cruzar el Río de La Plata con una camioneta, quedaron atascados y tuvieron que escapar nadando

“Entraron con la camioneta queriendo cruzar desde Palo Blanco a la isla y se quedaron en el agua. Nosotros fuimos tras un llamado porque la gente pensó que habían quedado adentro. La realidad es que los que estaban en la camioneta salieron nadando hasta la costa”, detalló el titular de Defensa Civil de Berisso, Roberto Scafati, en diálogo con el sitio 0221.

El funcionario explicó además que el vehículo no será removido debido a las serias dificultades técnicas que se presentan no solo por el peso del rodado sino también por la profundidad creciente y el barro del lecho. “La camioneta va a quedar ahí, no la va a sacar nadie”, resumió.