Quisieron cruzar el Río de La Plata con una camioneta, quedaron atascados y tuvieron que escapar nadando
Dos hombres intentaron desde la zona de Palo Blanco, en Berisso, hasta la Isla Paulino, pero la marea subió y el vehículo quedó encajado.
Dos hombres quisieron cruzar el Río de la Plata con una camioneta desde en la costa de la localidad bonaerense de Berisso, pero la marea subió y el vehículo quedó atascado. Los ocupantes tuvieron que escapar nadando hasta la orilla.
El insólito hecho ocurrió el domingo. La intención de los ocupantes de la camioneta era cruzar desde la zona de Palo Blanco hacia la Isla Paulino, aprovechando la marea baja. De acuerdo a lo que indicaron testigos que presenciaron la secuencia el vehículo - de modelo antiguo y carrocería elevada - avanzó por la zona que contiene un lecho de barro inestable. Lugareños advierten que este tipo de maniobras ya fueron advertidas a las autoridades en varias oportunidades.
La situación para los ocupantes de la camioneta se complicó cuando se dieron cuenta que el nivel del río había empezado a subir raídamente y quedaron atascados. El agua empezó a rodear la cabina y amenazaba con sumergir la camioneta por completo.
Al ver la dramática escena, testigos dieron aviso de inmediato al servicio de emergencias del 911. Afortunadamente, los hombres lograron abandonar la camioneta a tiempo y nadaron hasta la costa cercana, resultando ilesos del incidente.
Pese a esto, los equipos de rescate se hicieron presentes en el lugar y activaron un protocolo de intervención ante la posibilidad de que los dos ocupantes quedaran atrapados.
“Entraron con la camioneta queriendo cruzar desde Palo Blanco a la isla y se quedaron en el agua. Nosotros fuimos tras un llamado porque la gente pensó que habían quedado adentro. La realidad es que los que estaban en la camioneta salieron nadando hasta la costa”, detalló el titular de Defensa Civil de Berisso, Roberto Scafati, en diálogo con el sitio 0221.
El funcionario explicó además que el vehículo no será removido debido a las serias dificultades técnicas que se presentan no solo por el peso del rodado sino también por la profundidad creciente y el barro del lecho. “La camioneta va a quedar ahí, no la va a sacar nadie”, resumió.
