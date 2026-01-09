Cayó uno de los responsables del robo de un sable histórico de 1898 en Mendoza
La Policía detuvo a un joven con amplio prontuario acusado de integrar la banda que sustrajo una pieza clave del patrimonio sanmartiniano del Campo Histórico de Las Heras.
Luego de varios días de investigación, la Policía de Mendoza logró detener a uno de los acusados por el robo de un sable corvo de 1898 del Campo Histórico de Las Heras, una pieza de enorme valor simbólico e histórico para la provincia y para todo el país. El hecho había generado una fuerte repercusión debido a la importancia del objeto sustraído, que había sido donado por el Museo Patrio de Mar del Plata.
El robo ocurrió el sábado 3 de enero por la noche, cuando un grupo de delincuentes ingresó al predio del Campo Histórico El Plumerillo y se llevó el sable, junto con una réplica de un fusil de madera. Si bien las autoridades aclararon que el arma no tenía valor comercial, su relevancia cultural y patrimonial encendió las alarmas y motivó un rápido despliegue de las fuerzas de seguridad.
Tras las primeras tareas de análisis, la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos Agravados de la Oficina Fiscal Las Heras-Lavalle Nº 2 avanzó con una serie de medidas que derivaron, este jueves, en un allanamiento en el domicilio de uno de los sospechosos. Allí fue detenido un joven con numerosos antecedentes penales y se secuestraron distintos elementos de interés para la causa, como un sable de acero, un revólver calibre 38 sin municiones, una pistola de aire comprimido y una motocicleta.
Sin embargo, el sable histórico robado del museo no se encontraba en la vivienda. A partir de nuevas pistas, la Policía se trasladó hasta el barrio Santa Teresita, donde finalmente halló la pieza escondida debajo de un vehículo estacionado en la vía pública. El recupero del objeto fue confirmado horas después y permitió cerrar una etapa clave de la investigación.
El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, brindó una conferencia de prensa en el propio Campo Histórico para dar detalles del procedimiento. “Desde el primer momento en que tomamos conocimiento del hecho, realizamos la denuncia correspondiente y comenzamos a trabajar de manera articulada con la Guardia Urbana Municipal, la Fiscalía interviniente, el Ministerio correspondiente y la Policía. A todos ellos quiero agradecerles profundamente por el compromiso y el profesionalismo con el que llevaron adelante la investigación”, señaló.
Además, el jefe comunal remarcó la relevancia del objeto recuperado y la responsabilidad institucional de protegerlo. “Como intendente de Las Heras, quiero destacar que tenemos la responsabilidad de la custodia y el cuidado del patrimonio sanmartiniano. No es patrimonio solo de Las Heras, es patrimonio de todo Mendoza y de toda la Argentina. Esa es nuestra responsabilidad y también nuestro orgullo”, afirmó.
Según se informó oficialmente, el detenido cuenta con un extenso historial delictivo que incluye pedidos de captura, causas por encubrimiento, lesiones leves dolosas en contexto de violencia de género, encubrimiento agravado y resistencia a la autoridad. La investigación continúa para determinar la participación de otros involucrados en el robo, mientras el sable ya se encuentra nuevamente bajo resguardo estatal.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario