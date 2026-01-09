Cayó uno de los responsables del robo de un sable histórico de 1898 en Mendoza

Además, el jefe comunal remarcó la relevancia del objeto recuperado y la responsabilidad institucional de protegerlo. “Como intendente de Las Heras, quiero destacar que tenemos la responsabilidad de la custodia y el cuidado del patrimonio sanmartiniano. No es patrimonio solo de Las Heras, es patrimonio de todo Mendoza y de toda la Argentina. Esa es nuestra responsabilidad y también nuestro orgullo”, afirmó.

Según se informó oficialmente, el detenido cuenta con un extenso historial delictivo que incluye pedidos de captura, causas por encubrimiento, lesiones leves dolosas en contexto de violencia de género, encubrimiento agravado y resistencia a la autoridad. La investigación continúa para determinar la participación de otros involucrados en el robo, mientras el sable ya se encuentra nuevamente bajo resguardo estatal.