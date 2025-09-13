Cayó Waldo Bilbao, uno de los narcos más buscados en Santa Fe

La detención se concretó gracias al trabajo conjunto de la Unidad de Acciones Especiales de Santa Fe, dependiente de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope), y las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía provincial. Bilbao fue localizado en un departamento de Colón al 1200, a pocas cuadras del río Paraná y en una zona estratégica del centro de Rosario. Durante el allanamiento, intentó esconderse en un pequeño habitáculo, pero fue rápidamente reducido por el personal policial que irrumpió en el lugar.