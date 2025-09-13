Desastre en Ushuaia por un fuerte temporal de viento
La ciudad activó el Comité Operativo de Emergencias (COE) y desde allí brindaron asistencia ante más de 150 llamados telefónicos por distintos problemas generados por el temporal de viento.
La Municipalidad de Ushuaia informó que, debido al fuerte temporal de viento que afectó ayer a la ciudad, se dispuso que todas las áreas trabajaran en articulación con Defensa Civil, Bomberos, Protección Civil de la Provincia y la Dirección Provincial de Energía (DPE), a fin de atender las distintas contingencias registradas.
Las ráfagas violentas han provocado la caída de árboles y el desprendimiento de techos, lo que obligó a activar el Comité Operativo de Emergencias (COE).
Más de 80 intervenciones ya han tenido lugar en distintos puntos de la ciudad, y el número sigue en aumento. “Hemos recibido más de 150 llamados al número de emergencias 103”, aseguró el secretario de Gobierno, César Molina, mientras describía el panorama de emergencia.
El operativo, que involucra a más de 100 trabajadores municipales, está siendo coordinado en conjunto con Defensa Civil, bomberos, Protección Civil y la Dirección Provincial de Energía.
Las áreas de trabajo están distribuidas para abordar las diferentes situaciones de urgencia, y varias unidades se encuentran en puntos críticos de la ciudad, con especial atención a los sectores más afectados. “Estamos recibiendo numerosos pedidos por árboles caídos y voladuras de techos”, destacó Cristian Álvarez, subdirector de Defensa Civil.
Aunque el clima sigue siendo severo, las autoridades confían en que el despliegue de recursos y la cooperación entre los organismos de emergencia lograrán mitigar los peores efectos del temporal.
Cortes de energía
El fuerte viento también ha alterado el normal suministro de energía, lo que sumó una capa extra de complicación al ya difícil panorama. Las cuadrillas de la Dirección Provincial de Energía están trabajando arduamente para restablecer el servicio en las zonas afectadas, mientras los bomberos siguen desplazándose por las calles para remover escombros y garantizar la seguridad de los habitantes.
“Los fuertes vientos provocan inconvenientes en las líneas que son reparados con la mayor celeridad posible por personal del organismo”, señalaron en un comunicado difundido ayer.
Además, informaron que “se han reforzado las guardias de reclamo mientras persistan estas condiciones meteorológicas adversas”.
