Desastre en Ushuaia por un fuerte temporal de viento

Las áreas de trabajo están distribuidas para abordar las diferentes situaciones de urgencia, y varias unidades se encuentran en puntos críticos de la ciudad, con especial atención a los sectores más afectados. “Estamos recibiendo numerosos pedidos por árboles caídos y voladuras de techos”, destacó Cristian Álvarez, subdirector de Defensa Civil.

Aunque el clima sigue siendo severo, las autoridades confían en que el despliegue de recursos y la cooperación entre los organismos de emergencia lograrán mitigar los peores efectos del temporal.

Muy buen día chiquilines, después de una noche de suoer viento,aún nublado por acá #ushuaia

Cortes de energía

El fuerte viento también ha alterado el normal suministro de energía, lo que sumó una capa extra de complicación al ya difícil panorama. Las cuadrillas de la Dirección Provincial de Energía están trabajando arduamente para restablecer el servicio en las zonas afectadas, mientras los bomberos siguen desplazándose por las calles para remover escombros y garantizar la seguridad de los habitantes.

“Los fuertes vientos provocan inconvenientes en las líneas que son reparados con la mayor celeridad posible por personal del organismo”, señalaron en un comunicado difundido ayer.

Además, informaron que “se han reforzado las guardias de reclamo mientras persistan estas condiciones meteorológicas adversas”.