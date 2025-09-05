Detuvieron en Córdoba a un hombre que se jubiló para fugarse tras ser acusado del abuso sexual de su hijastro
El sospechoso tiene 61 años y llevaba tres meses evadiendo a la Justicia de Santa Fe, que es donde sucedió el abuso sexual que se le endilga.
Personal de la Policía de Santa Fe detuvo esta semana a un hombre de 61 años que se había fugado a Córdoba para eludir a la Justicia tras ser acusado por el abuso sexual del hijo menor de su expareja.
La Justicia de Santa Fe había emitido la orden de detención contra R. A. D. en junio de este año, pero el hombre logró evadir a las autoridades durante casi tres meses, hasta el miércoles de esta semana. Finalmente fue localizado en el barrio Marcos Sastre de la Ciudad de Córdoba.
Según informó el sitio El Litoral, el hombre de 61 años fue detenido en un operativo conjunto entre personal de la División Capturas de la Policía de Investigaciones de Santa Fe y su equivalente de Córdoba.
La hipótesis es que el acusado se jubiló no tanto porque tenía los años de aporte necesarios para iniciar el trámite, sino porque pretendía de ese modo borrar sus huellas tras de sí para no ser ubicado por la Policía y la Justicia a raíz de la denuncia penal que lo tiene como protagonista.
La expareja del hombre lo acusó de haber atacado sexualmente a su hijo menor, que vivía con ellos.
Ahora, el hombre está a disposición del Juzgado de Control de la ciudad de Córdoba, a la espera de que prospere el exhorto de extradición para que sea trasladado a la provincia de Santa Fe.
El caso está en manos de la fiscal Jorgelina Moser Ferro, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, que podría tener al sospechoso de vuelta en su jurisdicción el lunes de la semana que viene.
Una vez en la provincia donde fue radicada la denuncia -y donde ocurrió el hecho reportado-, la fiscal podría formular la imputación formal por el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la convivencia".
