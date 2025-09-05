Detuvieron en Córdoba a un hombre que se jubiló para fugarse tras ser acusado del abuso sexual de su hijastro

Ahora, el hombre está a disposición del Juzgado de Control de la ciudad de Córdoba, a la espera de que prospere el exhorto de extradición para que sea trasladado a la provincia de Santa Fe.

El caso está en manos de la fiscal Jorgelina Moser Ferro, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, que podría tener al sospechoso de vuelta en su jurisdicción el lunes de la semana que viene.

Una vez en la provincia donde fue radicada la denuncia -y donde ocurrió el hecho reportado-, la fiscal podría formular la imputación formal por el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la convivencia".