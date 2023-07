Caso Cecilia Strzyzowski: citaron a los testigos de su casamiento

Es por eso que el 20 de septiembre de 2022 la pareja se presentó para disolver su matrimonio apenas cuatro días después de dar el sí en un registro civil de Chaco.

Los fiscales citarán esta semana a una mujer de 28 años y un varón de 19 que figuran como testigos del casamiento entre Cecilia Strzyzowski y César Sena, hoy de 19 años y detenido en la causa por desaparición y presunto femicidio de su exesposa.

La sentencia de divorcio tiene la firma de Laura Varela, titular del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N° 5 de Resistencia, pero la negociación de los términos fue entre Strzyzowski y su suegra.

cecilia strzyzowski César Sena Emerenciano Sena Marcela Acuña

"Ese mismo día, le manifesté a mi madre, Marcela Acuña, que había concretado casamiento. Cecilia también dialogó con ella y, luego de una breve conversación, llegaron a un acuerdo de palabra para un divorcio, el cual consistía en una suma económica, un inmueble en el Barrio Emerenciano y una suma de dinero para concretar un comercio entre Cecilia y yo, siendo ella la encargada", relató César Sena.

Qué consta en el expediente de divorcio de Cecilia Strzyzowski y César Sena

En el legajo conta que la pareja se divorció de común acuerdo debido a "a circunstancias que no querían exponer, considerando que existían causas que no podían tolerar e imposibilitaban la vida de ambos en común".

Además, los fugaces cónyuges afirmaron que "ambos trabajan y poseen independencia económica, no dando lugar ni a compensaciones económicas ni a indemnizaciones de ningún tipo por la corta unión", lo que apuntala la declaración de César Sena sobre el acuerdo de "una suma de dinero para concretar un comercio".

