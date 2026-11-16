"En la pandemia viví pidiendo una torta de coco que lamentablemente hace mucho no hacen pero es inolvidable", apuntó otra.

Lo que la pandemia no se llevó, lo marchitó la crisis económica, que mantuvo la inflación interanual en un 33,1% entre octubre de 2025 y 2026 e impactó de lleno los bolsillos del público masivo que hasta hace unos años se daba el gusto de tener una casa de tortas favorita o un café de especialidad preferido.