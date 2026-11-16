Cerraron su casa de tortas por la crisis económica y se despidieron con dolor: "Ojalá sea un hasta pronto"
Puede que el local en La Plata haya bajado la persiana, pero la emprendedora detrás de la marca decidió dejar un mensaje de gratitud en tanta amargura.
Una cafetería de La Plata se convirtió esta semana en la víctima más reciente de la caída del consumo provocado por la crisis económica. "Cerramos este ciclo con mucha dificultad, pero con el corazón en la mano, por la devolución de cariño de la gente", comentó la dueña del emprendimiento.
"Estos días fueron de sentimientos intensos y contradictorios: el dolor de cerrar y la alegría de saber que logramos ampliamente nuestro objetivo, que no era más que un espacio donde crear recuerdos que los acompañarán toda la vida. Por mi lado, me llevo un crecimiento personal enorme y la calidez de la gente", expresó con gratitud Ianina, la dueña de Matilde Bakery.
Un poco cafetería y otro poco, casa de reuniones, Matilde Bakery funcionó hasta fines de octubre en la esquina de 13 y 56, en La Plata.
Tras el anuncio de su cierre la clientela dejó mensajes de cariño, gratitud y despedidas en las redes sociales del negocio, con recuerdos como la venta furtiva de tortas durante la pandemia de 2020 o el servicio en las tardes apacibles que le siguieron a esos años.
"¡Ay, no! Hemos celebrado cumpleaños allí, las Fiestas (Navidad, Pascuas, dia de la Madre). Siempre tuvieron sus cosas ricas y mis mejores recuerdos con amigas son tomando sopa y/o limonadas en Matilde. Ojalá sea un hasta pronto", escribió una seguidora.
"En la pandemia viví pidiendo una torta de coco que lamentablemente hace mucho no hacen pero es inolvidable", apuntó otra.
Lo que la pandemia no se llevó, lo marchitó la crisis económica, que mantuvo la inflación interanual en un 33,1% entre octubre de 2025 y 2026 e impactó de lleno los bolsillos del público masivo que hasta hace unos años se daba el gusto de tener una casa de tortas favorita o un café de especialidad preferido.
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