Por la crisis económica tuvieron que cerrar su bar de cerveza artesanal en La Plata y remataron todo
Después de hacerse conocidos con su marca en el circuito cervecero de La Plata tuvieron que bajarle la persiana a la fonda para no quedar en la calle.
Durante años fue un punto de encuentro para los amantes de la cerveza artesanal en La Plata, pero la fonda de Cinco Sabios cerró sus puertas a fines de octubre en medio de una crisis económica que obligó a sus encargados a replantear el modelo de negocio para subsistir a la falta de consumo.
Hasta junio de 2026 se habían contabilizado un total de 26.213 empresas cerradas como consecuencia de la crisis económica que arrancó casi a la par del Gobierno libertario, en diciembre de 2023.
La provincia de Buenos Aires fue el distrito nacional que más empresas perdió entre marzo de 2025 y el mismo mes, pero de 2026: bajaron la persiana 4.311 compañías, muchas de ellas catalogadas como emprendimientos o PyMEs.
Dentro de ese grupo, los negocios vinculados a la gastronomía, la moda y los consumos culturales se hundieron porque el consumo bajó dado que el poder adquisitivo del público no hizo más que achicarse.
Así pasó no sólo con los cafés de especialidad y las pizzerías de barrio, sino también con los bares y boliches más arraigados y con los emprendimientos que tenían mayor visibilidad.
En el caso de la fonda Cinco Sabios, la despedida fue el sábado 31 de octubre con pizza libre y música en vivo, y con la certeza de que la cerveza artesanal no estará mucho tiempo quieta en los barriles: los encargados de la brewery anunciaron la apertura del Cinco Sabios Market en el barrio de Joaquín Gornia (485 y 137).
Además, el bar de la fábrica sigue abierto, en 17 y 55, en el centro de La Plata.
Mientras tanto, el local de la fonda fue despejado el 5 de noviembre pasado con un remate que atrajo a compradores del mundo de la gastronomía.
En muchos casos los negocios dejaron de tener un local físico, o redujeron la cantidad de sucursales, pero en el caso de la cervecería de La Plata fue más fácil cambiar de táctica para llegar al público masivo.
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