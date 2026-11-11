Por la crisis económica tuvieron que cerrar su bar de cerveza artesanal en La Plata y remataron todo

En el caso de la fonda Cinco Sabios, la despedida fue el sábado 31 de octubre con pizza libre y música en vivo, y con la certeza de que la cerveza artesanal no estará mucho tiempo quieta en los barriles: los encargados de la brewery anunciaron la apertura del Cinco Sabios Market en el barrio de Joaquín Gornia (485 y 137).

Además, el bar de la fábrica sigue abierto, en 17 y 55, en el centro de La Plata.

Mientras tanto, el local de la fonda fue despejado el 5 de noviembre pasado con un remate que atrajo a compradores del mundo de la gastronomía.

En muchos casos los negocios dejaron de tener un local físico, o redujeron la cantidad de sucursales, pero en el caso de la cervecería de La Plata fue más fácil cambiar de táctica para llegar al público masivo.