Restablecen los servicios de gas y luz en viviendas y comercios de Lanús luego de la explosión
El Municipio anunció que se restituirá la distribución fuera de la zona restringida. El mapa con las indicaciones y todos los detalles.
A tres días de la explosión que dejó un persona muerta y más de 30 heridas en la localidad de Remedios de Escalada, el Municipio de Lanús confirmó que se comenzará a restablecer el servicio de gas en viviendas y comercios que no se encuentren dentro de la zona afectada.
Así lo informaron este lunes mediante un comunicado oficial. “Durante las próximas 48 horas, Metrogas va a restituir el servicio a todas las viviendas y comercios que se encuentran sin gas, siempre que estén fuera de la zona restringida".
Al respecto, desde el Municipio resaltaron que “es importante que permanezcan en el lugar hasta el arribo de la cuadrilla”.
En cuanto a la electricidad, informaron que “una vez habilitado el servicio de gas, Edesur comenzará a restablecer la conexión de luz, también durante las 48 horas” siguientes.
En qué calles de Lanús volverán los servicios de gas y de luz
Según el esquema oficial, la normalización del servicio de gas se llevará a cabo en los sectores señalados en color blanco, mientras que el perímetro central de las arterias principales permanecerá bajo restricciones.
- Calle Beltrán: el tramo que se extiende desde la Avenida Hipólito Yrigoyen hasta la altura 67, y la traza a partir del número 114 en dirección a la calle Garay.
- Calle Iberlucea: desde Di Giorno hasta el 4486 y desde el 4521 hasta Dr. Melo.
En tanto, el municipio precisó que el cuadrante correspondiente a la intersección central de Beltrán e Iberlucea continúa catalogado como zona restringida, por lo que no será posible la normalización del suministro de gas en ese área. También se mantiene el corte rotal al tránsito en los accesos perimetrales de las calles linderas.
Por otro lado, el Municipio de Lanús informó que, durante toda la jornada de este lunes, estarán asistiendo y respondiendo consultas a los vecinos afectados por la explosión de Remedios de Escalada en los siguientes puntos:
- Beltrán e Hipólito Yrigoyen
- Iberlucea y Garay
- Iberlucea y Di Giorno
Además, el intendente Julián Álvarez se hizo presente en la esquina de la calle Beltrán y Dr. Melo para cualquier consulta directa.
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