Restablecen los servicios de gas y luz en viviendas y comercios de Lanús luego de la explosión

- Calle Beltrán: el tramo que se extiende desde la Avenida Hipólito Yrigoyen hasta la altura 67, y la traza a partir del número 114 en dirección a la calle Garay.

- Calle Iberlucea: desde Di Giorno hasta el 4486 y desde el 4521 hasta Dr. Melo.

En tanto, el municipio precisó que el cuadrante correspondiente a la intersección central de Beltrán e Iberlucea continúa catalogado como zona restringida, por lo que no será posible la normalización del suministro de gas en ese área. También se mantiene el corte rotal al tránsito en los accesos perimetrales de las calles linderas.

Por otro lado, el Municipio de Lanús informó que, durante toda la jornada de este lunes, estarán asistiendo y respondiendo consultas a los vecinos afectados por la explosión de Remedios de Escalada en los siguientes puntos:

- Beltrán e Hipólito Yrigoyen

- Iberlucea y Garay

- Iberlucea y Di Giorno

Además, el intendente Julián Álvarez se hizo presente en la esquina de la calle Beltrán y Dr. Melo para cualquier consulta directa.