Robó una moto, escapó por la General Paz en contramano y cayó tras ser perseguido hasta Villa Celina
El delincuente, de 22 años, fue atrapado por la Policía de la Ciudad luego de una impresionante fuga. Todo quedó filmado.
Un delincuente de 22 años fue detenido por la Policía de la Ciudad luego de una impresionante persecución tras el robo de una moto que comenzó en el barrio porteño de Liniers y terminó en Villa Celina. Toda la secuencia quedó registrada en un video. El ladrón ya contaba con dos antecedentes.
Todo comenzó sobre la calle Ruiz de los Llanos al 700, cuando el dueño de una moto Yamaha MT03 se comunicó al 911 para denunciar que le habían robado el rodado, el cual estaba estacionado sobre la vía pública.
Con esta información, efectivos de la División Anillo Digital localizaron la moto gracias al apoyo desde el Centro de Monitoreo Urbano.
Tras el robo, el delincuente emprendió su escape con tranquilidad por la avenida Juan B. Justo y luego intentó continuar con su fuga por la avenida General Paz, en dirección al Riachuelo.
Sin embargo, para ese entonces ya había sido localizado por la policía porteña, que puso en marcha un operativo cerrojo luego de identificarlo.
Como parte del procedimiento, los efectivos procedieron a cortar la avenida a la altura del Puente La Noria, pero el delincuente se percató, frenó, dio media vuelta y emprendió una vertiginosa fuga a toda velocidad y en contramano por la banquina.
Así procedió mientras era perseguido por dos policías en moto. La fuga continuó cuando el delincuente cruzó hacia provincia de Buenos Aires y realizó maniobras evasivas y peligrosas en medio del intenso tránsito por la colectora.
La persecución terminó en Villa Celina: así fue la captura
El seguimiento finalizó en la intersección de Timoteo González y Ugarte, en la localidad bonaerense de Villa Celina, partido de La Matanza, donde el delincuente fue interceptado y detenido.
Mediante las correspondientes averiguaciones se descubrió el que sospechoso de 22 años estaba domiciliado en el partido bonaerense de Lanús y que registraba un antecedente de 2024 por tentativa de robo y un procesamiento en 2025 por tentativa de hurto de un vehículo.
Finalmente, el magistrado interventor dispuso la detención del delincuente por el delito de robo.
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