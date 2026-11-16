Robó una moto, escapó por la General Paz en contramano y cayó tras ser perseguido hasta Villa Celina

Como parte del procedimiento, los efectivos procedieron a cortar la avenida a la altura del Puente La Noria, pero el delincuente se percató, frenó, dio media vuelta y emprendió una vertiginosa fuga a toda velocidad y en contramano por la banquina.

Así procedió mientras era perseguido por dos policías en moto. La fuga continuó cuando el delincuente cruzó hacia provincia de Buenos Aires y realizó maniobras evasivas y peligrosas en medio del intenso tránsito por la colectora.

La persecución terminó en Villa Celina: así fue la captura

El seguimiento finalizó en la intersección de Timoteo González y Ugarte, en la localidad bonaerense de Villa Celina, partido de La Matanza, donde el delincuente fue interceptado y detenido.

La moto robada fue recuperada

Mediante las correspondientes averiguaciones se descubrió el que sospechoso de 22 años estaba domiciliado en el partido bonaerense de Lanús y que registraba un antecedente de 2024 por tentativa de robo y un procesamiento en 2025 por tentativa de hurto de un vehículo.

Tiene 22 años y ya contaba con dos antecedentes

Finalmente, el magistrado interventor dispuso la detención del delincuente por el delito de robo.