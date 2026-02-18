Cerró Fate: el inusitado significado de su sigla, su primera planta en CABA y el ocaso en la era Javier Milei
La histórica fábrica de neumáticos bajó sus persianas este 18 de febrero. Fate nació en Saavedra haciendo telas impermeables y sucumbió ante las importaciones.
El final de una era para la industria nacional se concretó este miércoles 18 de febrero de 2026. Fate, la emblemática empresa argentina de fabricación y exportación de neumáticos, cerró definitivamente su planta industrial de Virreyes, en la provincia de Buenos Aires.
El desenlace deja un saldo social devastador: alrededor de 920 trabajadores perdieron sus puestos de empleo tras el cese de operaciones. Según fuentes del sector, la razón de la crisis terminal y el cierre se vincula directamente con la apertura de las importaciones de neumáticos y la pérdida de mercados, políticas profundizadas bajo la presidencia de Javier Milei.
Qué significa FATE y sus orígenes en CABA
Aunque durante décadas fue sinónimo de ruedas y caucho, el nombre de la compañía esconde un origen distinto al automotriz. Fate es en realidad un acrónimo que abrevia las palabras Fábrica Argentina de Telas Engomadas.
Fundada por Leiser Madanes en 1940, la empresa no nació en la masiva planta de San Fernando que hoy se despide, sino en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus inicios fueron en una pequeña planta de 1000 m² en el barrio de Saavedra, donde se dedicaba a producir telas impermeables y bandas de rodamiento para reparaciones. Recién en 1945 daría el salto a la producción de neumáticos y cámaras a pequeña escala.
Del apogeo tecnológico al ocaso
La expansión de la compañía fue un reflejo del desarrollo industrial argentino de mediados de siglo. En 1960 inició la construcción de su icónica planta en San Fernando, en un predio de 65 hectáreas. Allí se convirtió en una pionera tecnológica: produjo el primer neumático radial del país en 1969 y el primero con cintura de acero en 1981.
La empresa llegó a tener acuerdos con gigantes globales como General Tire, Michelin y Continental, y alcanzó una capacidad productiva superior a los cinco millones de neumáticos por año. Incluso, entre 1985 y 1989, su marca quedó inmortalizada en el pecho de las camisetas de Boca Juniors y River Plate.
Sin embargo, el declive comenzó a hacerse visible en los últimos años. En 2019, la firma ya había aplicado un recorte de 450 puestos de trabajo. La situación empeoró en 2024, cuando la directiva solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis alegando caída de ventas, un proceso que culminó hoy con el cierre definitivo de sus portones.
