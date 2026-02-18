Cerró Fate, la marca de neumáticos que fue sponsor compartido de Boca y River por una suma irrisoria
La historia de la empresa de neumáticos que en los 80 logró lo imposible: estampar su logo en las dos camisetas más grandes del país por apenas 8.500 dólares.
La fábrica de neumáticos Fate atraviesa uno de sus momentos más críticos, con la producción totalmente paralizada debido a un feroz conflicto gremial y financiero. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) confirmó un plan de lucha con paros totales de actividades ante la falta de respuesta de la patronal.
Esta realidad de "crueldad absoluta", como la denuncian sus trabajadores, contrasta drásticamente con la época dorada de la empresa, cuando a mediados de la década del 80 se dio el lujo de ser el sponsor principal y compartido de los dos gigantes del fútbol argentino: Boca Juniors y River Plate.
Paro total: ganancias millonarias y sueldos congelados
El conflicto actual escaló luego de que los trabajadores denunciaran que llevan más de un año con los sueldos congelados, acumulando una pérdida de poder adquisitivo superior al 120% frente a la inflación.
La situación es paradójica según los datos del gremio:
Preventivo de Crisis: La empresa, liderada por Javier Madanes Quintanilla, presentó un Proceso Preventivo de Crisis el 1° de julio para justificar reducción de personal y flexibilización laboral.
Ganancias Récord: El sindicato rechazó el argumento de crisis, presentando un informe titulado "La Gran Estafa" donde exponen que Fate acumuló ganancias por más de 192 millones de dólares entre los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Medidas de fuerza: Se dictaron paros totales para el sábado 17 y lunes 19 de enero, paralizando la fábrica.
Cuando los neumáticos de Fate unieron a Boca y River por "monedas"
Hubo un tiempo en que la realidad de Fate era muy distinta. Hace casi cuarenta años, logró un golpe de marketing histórico al poner su marca en el pecho de los eternos rivales simultáneamente.
Lo más llamativo de aquel acuerdo comercial fueron las cifras, que hoy parecen irrisorias:
El monto: La empresa pagaba apenas 8.500 dólares mensuales a Boca y una cifra levemente menor a River.
La inversión anual: El desembolso total rondaba los 200.000 dólares anuales para estar en ambas casacas.
Hito en Núñez: Para River, fue la primera vez en su historia que utilizó la camiseta como espacio publicitario (1985).
Rediseño obligado: El logo de Fate obligó a Adidas a mover al león de Caloi cerca del hombro para que no se leyera "Fate O" debido a la rueda del logo.
La relación comercial se extendió hasta 1989, cuando la marca de neumáticos fue reemplazada por las automotrices Fiat y Peugeot. Hoy, mientras una camiseta original de esa época cotiza por encima de los 80 mil pesos en sitios de colección, la fábrica enfrenta un presente incierto, con la producción detenida y un conflicto salarial que no parece tener fin.
