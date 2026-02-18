Cerró Fate, la marca de neumáticos que fue sponsor compartido de Boca y River por una suma irrisoria

Preventivo de Crisis: La empresa, liderada por Javier Madanes Quintanilla, presentó un Proceso Preventivo de Crisis el 1° de julio para justificar reducción de personal y flexibilización laboral.

Ganancias Récord: El sindicato rechazó el argumento de crisis, presentando un informe titulado "La Gran Estafa" donde exponen que Fate acumuló ganancias por más de 192 millones de dólares entre los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

Medidas de fuerza: Se dictaron paros totales para el sábado 17 y lunes 19 de enero, paralizando la fábrica.

Cuando los neumáticos de Fate unieron a Boca y River por "monedas"

Hubo un tiempo en que la realidad de Fate era muy distinta. Hace casi cuarenta años, logró un golpe de marketing histórico al poner su marca en el pecho de los eternos rivales simultáneamente.

Lo más llamativo de aquel acuerdo comercial fueron las cifras, que hoy parecen irrisorias:

El monto: La empresa pagaba apenas 8.500 dólares mensuales a Boca y una cifra levemente menor a River.

La inversión anual: El desembolso total rondaba los 200.000 dólares anuales para estar en ambas casacas.

Hito en Núñez: Para River, fue la primera vez en su historia que utilizó la camiseta como espacio publicitario (1985).

Rediseño obligado: El logo de Fate obligó a Adidas a mover al león de Caloi cerca del hombro para que no se leyera "Fate O" debido a la rueda del logo.

La relación comercial se extendió hasta 1989, cuando la marca de neumáticos fue reemplazada por las automotrices Fiat y Peugeot. Hoy, mientras una camiseta original de esa época cotiza por encima de los 80 mil pesos en sitios de colección, la fábrica enfrenta un presente incierto, con la producción detenida y un conflicto salarial que no parece tener fin.