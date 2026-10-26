Cerró una icónica heladería de Parque Patricios: el triste mensaje de despedida

El principio del fin

La noticia del cierre de Firenze no fue un balndazo de agua fría sino una vianda servida en varios pasos: hace dos semanas sus dueños anunciaron, también en Instagram, que habían decidido ponerle fin a la historia.

"Cuesta decirlo, pero llegó el momento de cerrar las puertas de nuestro local de tantos años", escribieron, resaltando además que "con mucho sacrificio, esfuerzo y voluntad, logró mantenerse de pie durante todo este tiempo".

"Nos duele mucho, pero hay veces que tenemos que cerrar etapas para darle la bienvenida a otras nuevas. Mirar todos los recuerdos que vivimos acá hace que se nos infle el pecho de orgullo. Pasamos por mucho. Nos llevamos recuerdos para siempre, personas del barrio que se convirtieron en familia y clientes que vamos a extrañar", expresaron desde la empresa.

"Porque esto es Firenze. Familia", dijeron, con calidez y gratitud, y con la perspectiva de que "no nos extrañen tanto... Tengan un poquito de paciencia, que estamos haciendo todo lo posible para volver a encontrarnos y llevarles el helado Firenze a todos lados".

"Ojalá esto no sea un hasta siempre, sino un hasta pronto", cerraron.