Cerró una icónica heladería de Parque Patricios: el triste mensaje de despedida
Desde la empresa anunciaron que está la puerta abierta a otra etapa del negocio, pero ya no en su local sobre la calle La Rioja en Parque Patricios.
"Un último gustito", anunciaron los encargados de la heladería Firenze al confirmar el cierre de su local sobre la calle La Rioja, en Parque Patricios, y la clientela reaccionó. Con una primavera que arrastra los pies y no llega, y una crisis de consumo que no se va, el sueño del cucurucho doble se derritió antes de que haga calor.
Con las máquinas a la vista y el mostrador azul detrás del cual estaban alineadas las tapas metálicas, la heladería Firenze fue un clásico de Parque Patricios desde 1940 hasta el 9 de octubre pasado, cuando los números de 2026 no permitieron a sus actuales encargados seguir con su labor.
"Vamos sí o sí. Prepará mucho sambayón, Chelo", comentó un seguidor de Instagram, mientras otra aficionada anunciaba "allá voy, de cabeza", y alguien proponía "hacer algo los vecinos para que no cierren".
Entre pedidos de sambayón, pistacho o chocolate italiano se deslizó un "pensé que seguían en otro local", y la respuesta de la heladería fue esperanzadora.
"Son todo lo que está bien! Tiren la data que cuando leí 'despedida' casi que me termine de deprimir por todo lo que está pasando. Firenze eternamente la mejor heladería de toda la capital", comentó una fanática consciente de la crisis de consumo que afectó a otros negocios, ya sean de gastronomía o no.
El principio del fin
La noticia del cierre de Firenze no fue un balndazo de agua fría sino una vianda servida en varios pasos: hace dos semanas sus dueños anunciaron, también en Instagram, que habían decidido ponerle fin a la historia.
"Cuesta decirlo, pero llegó el momento de cerrar las puertas de nuestro local de tantos años", escribieron, resaltando además que "con mucho sacrificio, esfuerzo y voluntad, logró mantenerse de pie durante todo este tiempo".
"Nos duele mucho, pero hay veces que tenemos que cerrar etapas para darle la bienvenida a otras nuevas. Mirar todos los recuerdos que vivimos acá hace que se nos infle el pecho de orgullo. Pasamos por mucho. Nos llevamos recuerdos para siempre, personas del barrio que se convirtieron en familia y clientes que vamos a extrañar", expresaron desde la empresa.
"Porque esto es Firenze. Familia", dijeron, con calidez y gratitud, y con la perspectiva de que "no nos extrañen tanto... Tengan un poquito de paciencia, que estamos haciendo todo lo posible para volver a encontrarnos y llevarles el helado Firenze a todos lados".
"Ojalá esto no sea un hasta siempre, sino un hasta pronto", cerraron.
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