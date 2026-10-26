Sistema Único Digital de Identificación de Perros y Gatos: Buenos Aires activa la libreta sanitaria digital

Transporte público: se habilitará la posibilidad de viajar con mascotas en las líneas de colectivos porteñas utilizando transportadoras cerradas y ventiladas. La autoridad de aplicación definirá cupos, días y horarios.

se habilitará la posibilidad de viajar con mascotas en las líneas de colectivos porteñas utilizando transportadoras cerradas y ventiladas. La autoridad de aplicación definirá cupos, días y horarios. Paseadores oficiales: se creará un registro de paseadores de perros, quienes deberán cumplir requisitos de inscripción, realizar capacitaciones y portar una credencial digital.

se creará un registro de paseadores de perros, quienes deberán cumplir requisitos de inscripción, realizar capacitaciones y portar una credencial digital. Establecimientos: se promoverá el acceso con animales a locales públicos y privados, aunque estos últimos podrán ejercer el derecho de admisión (exceptuando siempre a los perros guía o de asistencia).

se promoverá el acceso con animales a locales públicos y privados, aunque estos últimos podrán ejercer el derecho de admisión (exceptuando siempre a los perros guía o de asistencia). Guarderías y pensionados: deberán garantizar cerramientos adecuados, ventilación, luz natural, superficies mínimas por animal, protocolos de emergencia y un veterinario responsable a cargo.

Cementerio de animales y ampliación de servicios

Una de las propuestas más innovadoras del proyecto es la modificación de la normativa vigente para habilitar un cementerio y crematorio para mascotas en la Chacarita. Este espacio exclusivo del Gobierno de la Ciudad contará con un área común de memoria y despedida, así como zonas destinadas a la sepultura o el guardado de cenizas.