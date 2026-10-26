"Era una madre ejemplar": la palabra de la expareja de Daniela Villalba, víctima del femicidio en Córdoba

Daniela Villalba fue encontrada asesinada en su departamento de Córdoba capital.

En ese sentido, el hombre remarcó cómo era la personalidad de la joven y la dedicación que le brindaba a su hijo, pese a que no vivían juntos. "Fue una madre ejemplar, siempre fue presente con él, siempre enviaba un mensaje por la mañana, siempre lo buscaba cuando podía, era muy cariñosa, siempre un 'te amo', siempre un abrazo. Era una chica llena de vida", afirmó.

Julio también destacó que, pese a que ya no eran pareja, ellos mantenían una "muy buena relación" por el bienestar del hijo que tenían en común. "Si bien estábamos separados hace mucho tiempo por cosas normales de pareja, siempre tratamos de mantener un buen vínculo por él, que vea que sus papás se llevaban bien", comentó.

El edificio de barrio Cofico donde fue hallado el cuerpo de Daniela Villalba. Imagen gentileza: El Doce TV

Johanna, una amiga cercana a Daniela dijo que están profundamente conmovidos con lo sucedido y pidieron que la investigación se centre en encontrar el móvil del crimen.

"Queremos hacer hincapié en por qué lo hizo y la manera en que lo hizo. Queremos que se investigue a fondo el patrón de comportamiento, por qué las mató así, desconocemos si había detrás de él había una red o algo más oscuro", indicó en diálogo con C5N.

"Ella era luz", describió al momento de recordar a Daniela: "Era una hermosa persona, fina, delicada, tenía muchas amigas, era una mina tranquila, no se metía en problemas con nadie", remarcó.

Amigas y allegados de Daniela convocaron a una movilización este lunes a las 19 desde el edificio ubicado en Boulevard Las Heras 234, donde fue encontrado el cuerpo de la joven, hasta Patio Olmos, en el centro de la Capital.