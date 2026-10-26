"Era una madre ejemplar": la palabra de la expareja de Daniela Villalba, víctima del femicidio en Córdoba
La joven de 29 años fue asesinada en su departamento. Por el hecho está detenido Iván Tabella, sospechado de ser un femicida serial.
El femicidio de Daniela Villalba, la joven de 29 años hallada sin vida en su departamento del barrio Cofico en la ciudad de Córdoba, causa una profunda conmoción en la provincia tras la detención del principal sospechoso, Renato Iván Tabella, investigado también por otro crimen ocurrido este fin de semana en el barrio porteño de Retiro.
Julio, expareja de la víctima y padre de su hijo de 11 años, brindó su testimonio para dar a conocer la situación que atraviesa la familia.
"Es muy duro para todos nosotros por cómo asesinaron a la madre de mi hijo, él tiene miedo", expresó el hombre, que brindó una entrevista a El Doce TV de espaldas "por seguridad".
Ante la información que trascendió sobre la vida privada de la víctima, de quien se comentó que en el último tiempo se desempeñaba como trabajadora sexual, Julio fue contundente: "Mi expareja no se merecía terminar así como terminó. Se han hablado muchas cosas de ella que no son ciertas", sostuvo.
"Daniela era una chica muy buena, divertida, siempre risueña, muy laburadora. Tenía muchos proyectos, quería dejarle una casa a su hijo", describió Julio. Al ser consultado sobre si estaba al tanto del trabajo de Daniela, mencionó que ella "era muy reservada", pero que "tenía entendido que trabajaba en un local de ropa".
En ese sentido, el hombre remarcó cómo era la personalidad de la joven y la dedicación que le brindaba a su hijo, pese a que no vivían juntos. "Fue una madre ejemplar, siempre fue presente con él, siempre enviaba un mensaje por la mañana, siempre lo buscaba cuando podía, era muy cariñosa, siempre un 'te amo', siempre un abrazo. Era una chica llena de vida", afirmó.
Julio también destacó que, pese a que ya no eran pareja, ellos mantenían una "muy buena relación" por el bienestar del hijo que tenían en común. "Si bien estábamos separados hace mucho tiempo por cosas normales de pareja, siempre tratamos de mantener un buen vínculo por él, que vea que sus papás se llevaban bien", comentó.
Johanna, una amiga cercana a Daniela dijo que están profundamente conmovidos con lo sucedido y pidieron que la investigación se centre en encontrar el móvil del crimen.
"Queremos hacer hincapié en por qué lo hizo y la manera en que lo hizo. Queremos que se investigue a fondo el patrón de comportamiento, por qué las mató así, desconocemos si había detrás de él había una red o algo más oscuro", indicó en diálogo con C5N.
"Ella era luz", describió al momento de recordar a Daniela: "Era una hermosa persona, fina, delicada, tenía muchas amigas, era una mina tranquila, no se metía en problemas con nadie", remarcó.
Amigas y allegados de Daniela convocaron a una movilización este lunes a las 19 desde el edificio ubicado en Boulevard Las Heras 234, donde fue encontrado el cuerpo de la joven, hasta Patio Olmos, en el centro de la Capital.
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