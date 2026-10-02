Cerró una importante cadena de panaderías: los despidos se comunicaron de madrugada por Whatsapp.

Otra empleada, que tenía cuatro años de antigüedad, le contó a C5N que dentro del local donde trabajaba quedó hasta un microondas que ella había llevado para poder calentar su comida.

La mujer apeló a un contacto "de jerarquía" dentro de la empresa para preguntar qué pasaría con sus cosas, y le contestaron que de eso se encargaría "el sindicato", que es el de panaderos en este caso.

Una de las encargadas de sucursal explicó por su parte que en sus cuatro años de trabajo para la empresa siempre estuvo en blanco, pero que desde 2023 cobraba en cuotas, y que el problema económico "no era algo nuevo", pero en meses anteriores por lo menos había fechas estimativas en las que se abonarían sueldos.

Este mes fue distinto: el viernes pasado cerraron sucursales en Villa Devoto y Villa Crespo y esta semana directamente aparecieron tapiadas las demás.

Qué dice el mensaje por los despidos en Pandanés

"Hoy tenemos que comunicarles una noticia muy difícil. Como les contamos, Pandanés viene atravesando una situación económica muy compleja. En este último tiempo estuvimos buscando distintas alternativas para poder continuar, pero, lamentablemente, no encontramos una solución que nos permita seguir adelante. La situación llegó a un punto en el que la empresa se quedó sin los fondos necesarios para continuar funcionando y para afrontar las obligaciones que tiene por delante", se lee en el extenso mensaje enviado a las 3.56 de este viernes.

"Nuestra intención siempre fue mantener Pandanés en funcionamiento y preservar las fuentes de trabajo. Hasta último momento seguimos buscando una salida, pero lamentablemente no encontramos una solución viable. Por este motivo, a partir de hoy Pandanés deja de operar y se solicitará la quiebra de la empresa", sentenció la persona a cargo de la siguiente etapa del negocio.

"Esto significa que, debido al pedido de quiebra y al cierre de la empresa, a partir de hoy, 2 de octubre, no deberán presentarse a trabajar. Sabemos que esta noticia genera angustia, incertidumbre y muchas preguntas, especialmente sobre los pagos y los próximos pasos. Entendemos que detrás de cada puesto de trabajo hay una persona, una familia y una vida que se ve afectada. Con la presentación del pedido de quiebra comienza una nueva etapa que ya no depende de nosotros directamente, sino de un proceso judicial", estableció la empresa.