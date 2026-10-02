Fin de semana largo sin el Tren Sarmiento: por qué no habrá servicios ferroviarios en ningún ramal

Tren Sarmiento.

Paralelamente, se avanzará en la intervención del andén central de Ramos Mejía y andén 2 de Morón, y se efectuarán obras civiles en la cabina de señales de Castelar, mientras que AUSA efectuará tareas de renovación de la vía cuarta y trabajos complementarios en el paso bajo nivel Lorca e intervenciones pluviales en el paso bajo nivel Irigoyen.

Por su parte, Trenes Argentinos Operaciones hará diversos tipos de tareas a lo largo de los tendidos: se producirá el mejoramiento del paso a nivel Goya y se emprenderán obras civiles en el andén central de Ciudadela. Conjuntamente, se atenderán el sistema eléctrico de la subestación Castelar y se restaurará el tendido de vías en el kilómetro 26,500 en San Antonio de Padua.

En cuanto al resto de las estaciones de la línea se realizará el desmalezado, la limpieza de plataformas y de zona de vías en todas las paradas del ramal eléctrico Once-Moreno y de los ramales diesel Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos (limitado actualmente entre Merlo y Las Heras por obras de renovación de vías).

Tres especiales para este fin de semana

En otro orden, Trenes Argentinos anunció durante este sábado 3 de octubre y el domingo 4 el ramal Moreno-Mercedes, incluirá trenes especiales entre Moreno y Luján por la tradicional peregrinación religiosa a esa ciudad bonaerense, con el siguiente cronograma: