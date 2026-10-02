Fin de semana largo sin el Tren Sarmiento: por qué no habrá servicios ferroviarios en ningún ramal
Trenes Argentinos informó que la línea que une Once y Moreno no prestará servicios desde el sábado 10 de octubre y hasta el martes 13 inclusive.
Trenes Argentinos informó que la línea Sarmiento no prestará servicios desde el sábado 10 de octubre y hasta el martes 13 inclusive, en ninguno de sus ramales, debido a obras programadas para esos días en puntos neurálgicos de su traza.
Según se comunicó oficialmente, la cancelación de todos los servicios de produce a raíz de obras de señalamiento y vías que se desarrollarán en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional.
Se detalló que en la estación de Haedo se llevará a cabo la actualización integral de la mesa de mando de señales, que de este modo se suma a las ya renovadas en las paradas Castelar y Moreno.
La mesa de mando de Haedo tiene más de 40 años de antigüedad y es el centro neurálgico de la operación; cuenta con cuatro vías, interconexión con la salida del depósito de locomotoras y el nexo con las vías de las líneas San Martín y Roca.
Además se renovarán las señales entre Liniers y Villa Luro y se reemplazarán los aparatos de vías en Caballito. También se renovará la vía sexta en la playa de maniobras de la terminal de Once y se llevarán adelante tareas de señalamiento en el paso a nivel Rojas.
Paralelamente, se avanzará en la intervención del andén central de Ramos Mejía y andén 2 de Morón, y se efectuarán obras civiles en la cabina de señales de Castelar, mientras que AUSA efectuará tareas de renovación de la vía cuarta y trabajos complementarios en el paso bajo nivel Lorca e intervenciones pluviales en el paso bajo nivel Irigoyen.
Por su parte, Trenes Argentinos Operaciones hará diversos tipos de tareas a lo largo de los tendidos: se producirá el mejoramiento del paso a nivel Goya y se emprenderán obras civiles en el andén central de Ciudadela. Conjuntamente, se atenderán el sistema eléctrico de la subestación Castelar y se restaurará el tendido de vías en el kilómetro 26,500 en San Antonio de Padua.
En cuanto al resto de las estaciones de la línea se realizará el desmalezado, la limpieza de plataformas y de zona de vías en todas las paradas del ramal eléctrico Once-Moreno y de los ramales diesel Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos (limitado actualmente entre Merlo y Las Heras por obras de renovación de vías).
Tres especiales para este fin de semana
En otro orden, Trenes Argentinos anunció durante este sábado 3 de octubre y el domingo 4 el ramal Moreno-Mercedes, incluirá trenes especiales entre Moreno y Luján por la tradicional peregrinación religiosa a esa ciudad bonaerense, con el siguiente cronograma:
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