A qué hora llueve en el AMBA: minuto a minuto de las tormentas severas del sábado

A qué hora llegan las lluvias a Buenos Aires. Fuente: Meteored.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Para quienes planeen actividades al aire libre, el panorama cambiará rotundamente el domingo, que se perfila como una jornada estable y propicia para disfrutar.

La madrugada y la mañana comenzarán con neblinas matinales y cielo parcialmente nublado. Con el correr de las horas, la presencia del sol permitirá un marcado repunte en la temperatura, llevando los registros térmicos a un rango que oscilará entre los 9°C de mínima y unos agradables 20°C de máxima.