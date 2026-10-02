A qué hora llueve en el AMBA: minuto a minuto de las tormentas severas del sábado
Son inminentes las lluvias y tormentas en Buenos Aires, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
El fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) arrancará con condiciones de marcada inestabilidad. Tal como adelantó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado estará pasado por agua, con una sucesión de tormentas y lluvias que abarcarán gran parte de la jornada antes de dar paso a una mejora hacia el cierre del día.
Si bien en el interior de la provincia rige un alerta meteorológico por tormentas fuertes, con rágafas y posible caída de granizo; el aviso de momento no afecta a la Ciudad y el conurbano, aunque sí se espera una joranda signada por precipitaciones de severa intensidad.
El minuto a minuto de las lluvias del sábado en Buenos Aires
De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones desfavorables se harán presentes desde las primeras horas. El SMN prevé tormentas aisladas para la madrugada y la mañana, un panorama que dará paso a lluvias aisladas hacia la tarde.
En sintonía con este pronóstico, el detalle provisto por el sitio especializado Meteored anticipa lluvias débiles de manera continua entre las 5:00 y las 14:00 horas.
El alivio y el cese de las precipitaciones llegarán recién por la noche, momento en el cual el cielo comenzará a abrirse para quedar parcialmente nublado. En cuanto a las marcas térmicas, la jornada se presentará fresca, con una mínima de 10°C y una máxima que no superará los 16°C.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Para quienes planeen actividades al aire libre, el panorama cambiará rotundamente el domingo, que se perfila como una jornada estable y propicia para disfrutar.
La madrugada y la mañana comenzarán con neblinas matinales y cielo parcialmente nublado. Con el correr de las horas, la presencia del sol permitirá un marcado repunte en la temperatura, llevando los registros térmicos a un rango que oscilará entre los 9°C de mínima y unos agradables 20°C de máxima.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario