Alerta total por diluvio en Buenos Aires: a qué hora llegan las fuertes tormentas y en qué zonas
Mientras el AMBA espera un fin de semana inestable, el Servicio Meteorológico Nacional ya advirtió por grandes tormentas en varias zonas del país.
En medio de una marcada inestabilidad climática en el AMBA, donde el calor alterna con repentinos descensos de temperatura, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la llegada de fuertes tormentas para este sábado en diversos puntos del país, incluyendo diferentes zonas de la provincia Buenos Aires.
Cabe señalar que, para el sábado, las lluvias alcanzarán también a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. No obstante, las zonas más comprometidas por el mal tiempo serán las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.
Alerta total de diluvio en Buenos Aires: a qué hora llegan las fuertes tormentas y en qué zonas
Según el mapa oficial de alertas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el foco más severo se desplazará hacia el Noreste, mientras que las tormentas y la inestabilidad afectarán con diferente grado de intensidad al centro y norte del territorio nacional.
Alerta naranja en el Litoral y el NEA
El nivel de mayor severidad (naranja) se concentra en las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. En estas regiones se prevén tormentas severas acompañadas de ráfagas de viento muy intensas, alta actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo. El SMN advierte por posibles anegamientos locales e inundaciones repentinas en estas zonas.
La situación en la provincia de Buenos Aires
En el centro de la escena, la provincia de Buenos Aires vivirá una jornada dominada por la alerta amarilla en la mayor parte de su superficie. JPG
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Norte, centro y sudoeste bonaerense: Presentan alerta amarilla por tormentas que podrían registrar intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y lluvias acumuladas de entre 20 y 50 milímetros.
Costa Atlántica y AMBA: Tal como muestra el mapa oficial, la franja costera del estuario y del Océano Atlántico (incluyendo sectores del Gran Buenos Aires y La Plata) figura en verde (sin alerta vigente para el sábado), aunque el mayor riesgo de lluvias aisladas e inestabilidad se concentrará durante la madrugada y primeras horas del día antes de desplazarse hacia el interior y norte del país.
Alerta amarilla en el resto del país
El mapa nacional expone un amplio abanico de advertencias amarillas por fenómenos meteorológicos diversos:
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Centro y Norte (Tormentas): Extensas áreas de Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas fuertes.
Precordillera y Cuyo: Sectores de la franja occidental (San Juan, La Rioja, Catamarca) suman advertencias por viento Zonda y ráfagas intensas.
Patagonia Norte: Provincias como Neuquén y Río Negro registran advertencias por vientos fuertes y precauciones climáticas en zonas de cordillera y meseta.
Ante este panorama, las autoridades recomiendan asegurar objetos sueltos, evitar sacar la basura en horarios de lluvias intensas, no refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad y mantenerse informado a través de los canales oficiales.
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