Alerta total por diluvio en Buenos Aires: a qué hora llegan las fuertes tormentas y en qué zonas

Norte, centro y sudoeste bonaerense: Presentan alerta amarilla por tormentas que podrían registrar intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y lluvias acumuladas de entre 20 y 50 milímetros .

Costa Atlántica y AMBA: Tal como muestra el mapa oficial, la franja costera del estuario y del Océano Atlántico (incluyendo sectores del Gran Buenos Aires y La Plata) figura en verde (sin alerta vigente para el sábado), aunque el mayor riesgo de lluvias aisladas e inestabilidad se concentrará durante la madrugada y primeras horas del día antes de desplazarse hacia el interior y norte del país.