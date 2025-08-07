Chaco: registraron una cría de yaguareté en El Impenetrable por primera vez en 35 años

Recién a fines de julio llegó la confirmación visual, cuando los guías lograron fotografiar a la yaguareté y su cachorro, de al menos cinco meses, en una barranca del Bermejo. Este hito representa un avance sin precedentes en la recuperación del yaguareté en Chaco, y se suma a los avances registrados en los Esteros del Iberá, donde se estableció otra población reintroducida.

Impulso para el desarrollo local

El avistamiento también destacó la transformación económica y social en la zona. Luna y Soraire, quienes lograron capturar la histórica imagen, integran una familia que impulsa el turismo sustentable en la región. Los hermanos de Pablo gestionan un parador en el Camping La Fidelidad, mientras que su padre instaló otro espacio turístico en La Armonía.

Ambos ofrecen excursiones en kayak y bicicleta, en una apuesta concreta por vincular la conservación de la biodiversidad con nuevas oportunidades para las comunidades locales.

El regreso del yaguareté no solo simboliza la resiliencia de la fauna autóctona, sino también una esperanza de desarrollo sostenible en uno de los territorios más emblemáticos del norte argentino.