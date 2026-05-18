Chascomús: un adolescente de 15 años murió tras ser linchado por un vecino que lo acusaba de un robo

Mansilla fue el primero en ser trasladado por el SAME y permanece internado en grave estado. Según trascendió, debieron amputarle ambas piernas debido a las lesiones sufridas en el choque.

Kevin, en tanto, permaneció varios minutos sobre una camilla mientras era inmovilizado por personal médico debido a las heridas que presentaba. Fue en ese momento cuando ocurrió el episodio más violento y que ahora es clave para la investigación judicial.

Según consta en la causa, un comerciante identificado como L.M. rodeó al adolescente y comenzó a golpearlo reiteradamente en la cabeza y a sujetarlo del cuello, acusándolo de haberle robado la moto. Todo ocurrió delante de efectivos policiales, personal municipal y trabajadores de salud, sin que nadie interviniera para detener la agresión.

El comerciante se escapó y permanece prófugo

En C5N informaron que el comerciante acusado de atacar al adolescente escapo tras la golpiza y permanece prófugo mientras es intensamente buscado por la policía. También detallaron que Kevin sufrió un hundimiento de cráneo que le provocó la muerte en el lugar.

La violenta escena quedó registrada en un video aportado a la Justicia por Jonatan Ezequiel Bianchi, padrino y tío del adolescente fallecido. Las imágenes ya están siendo analizadas por los investigadores.

En un primer momento circularon versiones sobre una presunta persecución vehicular previa al choque, aunque posteriormente el parte policial indicó que la conductora del Ford Ka no perseguía a los jóvenes y que el choque fue accidental, ya que no había logrado ver a la moto y frenar a tiempo para evitar el impacto.

Por el momento, la causa está caratulada como homicidio culposo y se encuentra quedó a cargo de la fiscal Bertoletti Tramuja, quien delegó la investigación a la Sub DDI local. La autopsia será clave para establecer si Kevin murió por las heridas del accidente o por la golpiza recibida por parte del vecino.