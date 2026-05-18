Chascomús: un adolescente de 15 años murió tras ser linchado por un vecino que lo acusaba de un robo
Kevin circulaba junto a otro joven en una moto robada. El hecho se investiga como presunto homicidio y la autopsia será clave.
Un adolescente de 15 años murió en Chascomús luego de una dramática secuencia que incluyo un choque, una persecución y una brutal agresión por parte de un vecino que lo acusaba de haberle robado la moto. La víctima fue identificada como Kevin Martínez quien, según indicaron fuentes de la investigación, no tenía antecedentes penales.
El hecho ocurrió el viernes cerca de las calles Jacarandá y Julián Quintana, cuando Kevin circulaba como acompañante de otro joven de 19 años en una moto Honda XR 150 que, de acuerdo con la información oficial, tenía pedido de secuestro activo desde el 9 de mayo por una causa de robo investigada por la UFID N° 9 de Chascomús.
Fuentes del caso señalaron que el conductor del rodado, identificado por el apellido Mansilla, de 19 años, había ido a buscar a Kevin con esa misma moto. Se desconoce si el adolescente sabía que el vehículo era robado.
La dramática secuencia comenzó cuando los dueños de la moto detectaron el vehículo y habrían intentado recuperarlo. En medio de la situación, el conductor intentó escapar y terminó chocando contra un auto Ford Ka conducido por una mujer de 25 años. Producto del impacto, ambos ocupantes salieron despedidos y quedaron gravemente heridos sobre el asfalto.
El video de la golpiza, la prueba más contundente
Mansilla fue el primero en ser trasladado por el SAME y permanece internado en grave estado. Según trascendió, debieron amputarle ambas piernas debido a las lesiones sufridas en el choque.
Kevin, en tanto, permaneció varios minutos sobre una camilla mientras era inmovilizado por personal médico debido a las heridas que presentaba. Fue en ese momento cuando ocurrió el episodio más violento y que ahora es clave para la investigación judicial.
Según consta en la causa, un comerciante identificado como L.M. rodeó al adolescente y comenzó a golpearlo reiteradamente en la cabeza y a sujetarlo del cuello, acusándolo de haberle robado la moto. Todo ocurrió delante de efectivos policiales, personal municipal y trabajadores de salud, sin que nadie interviniera para detener la agresión.
El comerciante se escapó y permanece prófugo
En C5N informaron que el comerciante acusado de atacar al adolescente escapo tras la golpiza y permanece prófugo mientras es intensamente buscado por la policía. También detallaron que Kevin sufrió un hundimiento de cráneo que le provocó la muerte en el lugar.
La violenta escena quedó registrada en un video aportado a la Justicia por Jonatan Ezequiel Bianchi, padrino y tío del adolescente fallecido. Las imágenes ya están siendo analizadas por los investigadores.
En un primer momento circularon versiones sobre una presunta persecución vehicular previa al choque, aunque posteriormente el parte policial indicó que la conductora del Ford Ka no perseguía a los jóvenes y que el choque fue accidental, ya que no había logrado ver a la moto y frenar a tiempo para evitar el impacto.
Por el momento, la causa está caratulada como homicidio culposo y se encuentra quedó a cargo de la fiscal Bertoletti Tramuja, quien delegó la investigación a la Sub DDI local. La autopsia será clave para establecer si Kevin murió por las heridas del accidente o por la golpiza recibida por parte del vecino.
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