Vuelos a Israel: El Al, la línea aérea usada en el secuestro del jerarca nazi Adolf Eichmann, vuelve al país
Luego de más de 60 años, la línea aérea de Israel ofrecerá vuelos regulares de pasajero y carga entre Buenos Aires y Tel Aviv. Todos los detalles.
Por primera vez en más de 60 años la línea aérea con bandera de Israel, El Al, podrá ofrecer vuelos regulares de pasajeros y de carga entre Tel Aviv y Buenos Aires. Así quedó plasmado en la Disposición 6/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo del Ministerio de Economía de la Nación publicada hoy en el Boletín Oficial.
Allí se autoriza a la empresa a explotar “servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de forma combinada, entre punto/s del Estado de Israel, punto/s en la República Argentina, puntos intermedios y puntos más allá”. Según se informó, la operatoria comenzará el próximo 29 de noviembre con dos frecuencias semanales.
Los vuelos estarán a cargo de la aerolínea de bandera israelí y tendrán una duración estimada de entre 15 y 16 horas. Serán realizados con aeronaves Boeing 787-9 Dreamliner configuradas con 271 asientos. Desde Buenos Aires partirán los lunes y miércoles desde el aeropuerto de Ezeiza, mientras que desde Tel Aviv despegarán los domingos y martes.
Los pasajes ya se encuentran disponibles y los valores promocionales parten desde 1.349 dólares ida y vuelta en clase turista “Classic”, mientras que en clase ejecutiva alcanzan los 7 mil dólares. También se habilitaron tarifas para tramos individuales desde 773 dólares, con equipaje de mano, valija despachada, comidas y selección de asiento incluidos.
De esta manera El Al podrá volver a volar en la Argentina desde la década del '60 cuando formó parte del operativo organizado por el Mossad para secuestrar en la Argentina al jerarca nazi Adolf Eichmann, considerado el arquitecto de la solución final cuando la Alemania Adolf Hitler ordenó acelerar el exterminio de millones de judíos recluidos en campos de concentración.
En aquella oportunidad una delegación de funcionarios israelíes llegó al país con la excusa de participar de las celebraciones del 150° aniversario de la Revolución del 25 de Mayo, sin embargo fue una pantalla para llegar en un avión de El Al, secuestrar al genocida nazi y llevarlo a Israel para someterlo al juicio que derivó finalmente en su condena a muerte y su ejecución pocos meses más tarde.
En aquel momento la operación secreta de los servicios de Inteligencia israelíes en suelo argentino generó un conflicto diplomático y se prohibió a El Al volver a operar en el país.
Desde aquel entonces una sola vez un avión de la línea aérea israelí aterrizó en la Argentina Fue en 2020, en tiempos de pandemia, cuando se utilizó para repatriar argentinos que habían quedado varados en Israel.
Disposición 6/2026:
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