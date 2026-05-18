Vuelos a Israel: El Al, la línea aérea usada en el secuestro del jerarca nazi Adolf Eichmann, vuelve al país

De esta manera El Al podrá volver a volar en la Argentina desde la década del '60 cuando formó parte del operativo organizado por el Mossad para secuestrar en la Argentina al jerarca nazi Adolf Eichmann, considerado el arquitecto de la solución final cuando la Alemania Adolf Hitler ordenó acelerar el exterminio de millones de judíos recluidos en campos de concentración.

EICHMANN 2 EICHMANN 2

En aquella oportunidad una delegación de funcionarios israelíes llegó al país con la excusa de participar de las celebraciones del 150° aniversario de la Revolución del 25 de Mayo, sin embargo fue una pantalla para llegar en un avión de El Al, secuestrar al genocida nazi y llevarlo a Israel para someterlo al juicio que derivó finalmente en su condena a muerte y su ejecución pocos meses más tarde.

En aquel momento la operación secreta de los servicios de Inteligencia israelíes en suelo argentino generó un conflicto diplomático y se prohibió a El Al volver a operar en el país.

Desde aquel entonces una sola vez un avión de la línea aérea israelí aterrizó en la Argentina Fue en 2020, en tiempos de pandemia, cuando se utilizó para repatriar argentinos que habían quedado varados en Israel.

Disposición 6/2026:

aviso_342055