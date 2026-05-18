El Instituto Consenso Federal lanzó campaña en defensa de los subsidios al gas por "Zona Fría"
El objetivo de la iniciativa es transparentar y blindar los beneficios tarifarios de gas residencial destinados a las regiones con condiciones climáticas extremas.
El Instituto Consenso Federal, un espacio no gubernamental enfocado en la formación y el estudio de políticas públicas, lanzó una iniciativa orientada a visibilizar y proteger los descuentos en las facturas de gas residencial para las regiones de clima adverso.
A través de una serie de informes gráficos, la entidad intervino activamente en la discusión sobre la sostenibilidad del Fondo Fiduciario que financia este beneficio, detallando además el comportamiento del consumo energético y el alcance real de las tarifas diferenciadas en territorio bonaerense.
Los tres ejes del debate
Respecto a la salud financiera del sistema, el análisis de la organización revela un dato clave: el Fondo operó con saldo a favor durante el período 2021-2023, pasando a una situación de déficit coincidiendo con el inicio de la gestión de Javier Milei.
En relación a la demanda de las familias, el informe aporta evidencia técnica que derriba mitos: estos descuentos no representan un beneficio arbitrario o de "privilegio", sino una compensación indispensable ante una realidad climática que obliga a los hogares de zonas frías a consumir prácticamente el doble de gas que aquellos ubicados en áreas templadas.
Por último, el relevamiento expone indicadores concretos que demuestran la naturaleza progresiva del subsidio en la provincia de Buenos Aires, aclarando que no se trata de una medida universal e indiscriminada, sino de un esquema segmentado.
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