El Instituto Consenso Federal lanzó campaña en defensa de los subsidios al gas por "Zona Fría"

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En relación a la demanda de las familias, el informe aporta evidencia técnica que derriba mitos: estos descuentos no representan un beneficio arbitrario o de "privilegio", sino una compensación indispensable ante una realidad climática que obliga a los hogares de zonas frías a consumir prácticamente el doble de gas que aquellos ubicados en áreas templadas.

Por último, el relevamiento expone indicadores concretos que demuestran la naturaleza progresiva del subsidio en la provincia de Buenos Aires, aclarando que no se trata de una medida universal e indiscriminada, sino de un esquema segmentado.