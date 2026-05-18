"Si tuviera pene...": Lilia Lemoine y Gordo Dan se cruzaron en X y explota la interna libertaria
Cuentas paralelas, filtración de información y reproches. Los referentes de La Libertad Avanza se sacan chicas en las redes sociales.
Tras el revuelo por el supuesto "descuido" tecnológico que dejó expuesto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, operando presuntas cuentas falsas contra el propio Gobierno, la discusión subió de tono y provocó un fortísimo cruce público entre la diputada Lilia Lemoine y el streamer Daniel Parisini, conocido como el "Gordo Dan".
Sí, mientras el presidente Javier Milei agravia periodisas y los argentinos intentan sobrevivir a la crisis económica, la interna digital en La Libertad Avanza (LLA) no da tregua y sumó un nuevo y escandaloso capítulo.
El nuevo chispazo comenzó cuando en las redes sociales comenzó a circular la captura de un viejo tuit atribuido a la cuenta señalada de Menem. En dicha publicación, realizada tiempo atrás, se filtraba información estrictamente confidencial del Gobierno, anticipando designaciones en el Gabinete.
Rápidamente, Lilia Lemoine salió en defensa del titular de Diputados y aseguró de forma tajante que la captura que circulaba en las plataformas era completamente falsa, lo que no tardó despertar una irónica respuesta de Gordo Dan.
Gordo Dan vs. Lilia Lemoine
La respuesta de Parisini, uno de los principales referentes de la estructura digital oficialista y líder de "Las Fuerzas del Cielo", no tardó en llegar. Con un tono irónico pero implacable, el streamer desmintió a la legisladora utilizando herramientas de archivo digital para demostrar que el tuit sí existió antes de ser borrado:
"Como no saben de redes, no saben que en web.archive.org se hace back up de todo, Lilia. Acá está el tweet donde anunciaron a Mahiques una semana antes. Ya lo guardé para evitar que suceda lo que estás intentando que suceda. Abrazo grande, Li.", la cruzó el Gordo Dan, dejando en claro que el rastro de la filtración ya estaba blindado.
Lejos de retroceder, Lemoine redobló la apuesta con una réplica que combinó chicanas hacia la obsesión digital de los "tuiteros" de Santiago Caputo y una llamativa sugerencia para resolver las diferencias políticas de manera física.
"24/7 guardando tuits por las dudas... Bueno, igual se pueden obtener los datos originales de la cuenta. Se terminarían todas las dudas", arrancó la diputada, minimizando el archivo.
Sin embargo, el tramo más polémico de su descargo llegó al cuestionar la magnitud que el propio entorno libertario le dio al escándalo. "Igualmente PONELE que sea de Menem... ¿da para hacer un escándalo a cielo abierto para que lo levanten todos los medios? Si yo tuviera pene estaría cagándome a piñas en vez de hacer esto. Ustedes que pueden, HÁGANLO. Es más saludable", sentenció sin filtro.
Este durísimo intercambio cara a cara en X (ex Twitter) no hace más que confirmar que la guerra fría entre el "karinismo" y el polo digital de Caputo ha quebrado todos los códigos de convivencia internos, trasladando las facturas políticas al ojo público y de cara a toda la oposición.
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