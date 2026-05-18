"Si tuviera pene...": Lilia Lemoine y Gordo Dan se cruzaron en X y explota la interna libertaria

"Como no saben de redes, no saben que en web.archive.org se hace back up de todo, Lilia. Acá está el tweet donde anunciaron a Mahiques una semana antes. Ya lo guardé para evitar que suceda lo que estás intentando que suceda. Abrazo grande, Li.", la cruzó el Gordo Dan, dejando en claro que el rastro de la filtración ya estaba blindado.

Lejos de retroceder, Lemoine redobló la apuesta con una réplica que combinó chicanas hacia la obsesión digital de los "tuiteros" de Santiago Caputo y una llamativa sugerencia para resolver las diferencias políticas de manera física.

image Lilia Lemoine y Gordo Dan se cruzaron en X y explota la interna libertaria.

"24/7 guardando tuits por las dudas... Bueno, igual se pueden obtener los datos originales de la cuenta. Se terminarían todas las dudas", arrancó la diputada, minimizando el archivo.

Sin embargo, el tramo más polémico de su descargo llegó al cuestionar la magnitud que el propio entorno libertario le dio al escándalo. "Igualmente PONELE que sea de Menem... ¿da para hacer un escándalo a cielo abierto para que lo levanten todos los medios? Si yo tuviera pene estaría cagándome a piñas en vez de hacer esto. Ustedes que pueden, HÁGANLO. Es más saludable", sentenció sin filtro.

Este durísimo intercambio cara a cara en X (ex Twitter) no hace más que confirmar que la guerra fría entre el "karinismo" y el polo digital de Caputo ha quebrado todos los códigos de convivencia internos, trasladando las facturas políticas al ojo público y de cara a toda la oposición.