Chau vacaciones de invierno: por qué este lunes arrancan las clases y cómo sigue el calendario escolar
Mientras varios distritos despiden las vacaciones de invierno, otras regiones ya retomaron sus actividades y un último grupo lo hará hacia fin de mes.
De acuerdo con el cronograma oficial establecido por el Ministerio de Educación de la Nación, este lunes 27 de julio marca el final de las vacaciones de invierno para miles de estudiantes de nivel inicial, primario y secundario que deberán volver a transitar los pasillos de las escuelas.
De esta manera, el tiempo de descanso invernal empieza a consumirse para gran parte del mapa educativo argentino, por lo que empieza a darse la vuelta a las aulas y con el regreso de las clases.
La medida abarca a las comunidades educativas de las jurisdicciones que diagramaron su receso entre el 13 y el 26 de julio.
Chau vacaciones de invierno: las 14 provincias que vuelven a clases este lunes
- Catamarca.
- Chubut.
- Corrientes.
- Formosa.
- Jujuy.
- La Pampa.
- La Rioja.
- Misiones.
- Neuquén.
- Río Negro.
- Salta.
- Santa Cruz.
- Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
- Tucumán.
Por qué no hay una fecha unificada y cómo continúa el resto del país
El sistema educativo argentino se caracteriza por su autonomía jurisdiccional: cada provincia cuenta con la facultad de diagramar su propio calendario escolar en función de sus particularidades climáticas, geográficas y administrativas, lo que genera cronometrajes desfasados en el receso de invierno.
Mientras este lunes se produce el reingreso masivo de alumnos, el mapa federal del descanso se completa de la siguiente manera:
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Ya retomaron el 17 de julio: Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe.
Continúan de vacaciones hasta el 31 de julio: Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco y Santiago del Estero, cuyos estudiantes disfrutarán de su última semana de descanso antes de sumarse a las aulas en agosto.
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