Choque fatal en la Ruta 40: murió un bombero que colaboraba en la lucha contra los incendios en Chubut

El accidente ocurrió alrededor de las 5:40 de la mañana, a la altura del kilómetro 1910 de la Ruta 40, en cercanías de la intersección con la calle Los Cipreses, entre las localidades de El Hoyo y El Bolsón, próximo a Las Golondrinas. Por causas que aún se encuentran bajo investigación, el Renault 11 colisionó de manera frontal con un Volkswagen Fox en el que se trasladaban dos personas provenientes de Lago Puelo y Trelew.