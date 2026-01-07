Choque fatal en la Ruta 40: murió un bombero que colaboraba en la lucha contra los incendios en Chubut
El siniestro ocurrió de madrugada cerca de Las Golondrinas, involucró a dos vehículos y dejó además dos personas heridas
Un trágico accidente vial sacudió a la provincia de Chubut durante la madrugada del martes, cuando dos automóviles colisionaron de frente sobre la Ruta Nacional 40. Como consecuencia del impacto, falleció un hombre de 45 años que se encontraba vinculado a las tareas de apoyo en los incendios forestales que afectan a la región. El siniestro dejó además dos personas heridas y obligó a interrumpir el tránsito durante varias horas.
La víctima fatal fue identificada como Adolfo Leonidas Marriezcurrena, de 45 años, quien trabajaba en un camping de Puerto Patriada y colaboraba activamente con las labores vinculadas a los focos ígneos que se desarrollan en la zona cordillerana. Al momento del choque, el hombre viajaba a bordo de un Renault 11 junto a su perro, que milagrosamente resultó ileso pese a la violencia del impacto.
El accidente ocurrió alrededor de las 5:40 de la mañana, a la altura del kilómetro 1910 de la Ruta 40, en cercanías de la intersección con la calle Los Cipreses, entre las localidades de El Hoyo y El Bolsón, próximo a Las Golondrinas. Por causas que aún se encuentran bajo investigación, el Renault 11 colisionó de manera frontal con un Volkswagen Fox en el que se trasladaban dos personas provenientes de Lago Puelo y Trelew.
El director de Defensa Civil de Lago Puelo, Julián Cayún, explicó que el impacto se produjo en plena madrugada y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia. Personal policial, bomberos y servicios médicos acudieron rápidamente al lugar, mientras la Policía de Chubut dispuso el corte total del tránsito para facilitar las tareas de rescate y peritaje.
Como consecuencia del choque, Marriezcurrena perdió la vida en el acto, mientras que los ocupantes del Volkswagen Fox fueron trasladados a distintos centros de salud de la región para recibir atención médica. Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que una de las personas sufrió lesiones de gravedad, aunque permanece con vida y bajo observación.
El tránsito sobre ese tramo de la Ruta Nacional 40 permaneció interrumpido durante varias horas, con desvíos preventivos y un fuerte operativo de seguridad vial. Las autoridades solicitaron extremar las precauciones al circular por la zona, especialmente durante la noche y la madrugada, y recordaron la importancia de respetar las normas de tránsito en una ruta clave pero peligrosa, particularmente en contextos climáticos y ambientales adversos como los que atraviesa actualmente la región.
