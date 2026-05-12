Chubut: un nene quiso defender a su mamá de su papá y recibió una brutal paliza
El hombre quedó detenido con prisión preventiva. La Fiscalía lo investiga por tres episodios de violencia de género y familiar.
Un nene fue brutalmente golpeado por su padre después de intentar defender a su mamá durante una agresión ocurrida en Sarmiento, provincia de Chubut. La mujer realizó la denuncia y el hombre quedó detenido. El dramático episodio ocurrió a principios de enero y salió a la luz en las últimas horas, ya que este lunes se realizó la audiencia de apertura de investigación en la Oficina Judicial de la localidad.
Durante la citación, la Fiscalía formuló cargos contra el imputado por tres hechos de violencia de género y violencia familiar ocurridos entre mayo de 2025 y enero de 2026, según informó el portal ADN Sur. El primer episodio ocurrió el 8 de mayo de 2025, cuando el acusado atacó a la mujer en medio de una discusión y le provocó lesiones leves.
El segundo hecho fue el 31 de diciembre, cuando, de acuerdo a la denuncia de la víctima, el hombre la amenazó de muerte tras una pelea. El episodio más grave ocurrió el 11 de enero de 2026 dentro de la casa donde convivían con sus seis hijos. Según la reconstrucción judicial, el acusado atacó a la mujer con golpes y uno de los hijos menores intentó intervenir para defenderla, pero también fue agredido.
Como consecuencia de ese último episodio, el hombre permanece detenido con prisión preventiva desde el 13 de enero, mientras avanza la investigación judicial.
La Fiscalía solicitó que el hombre sea investigado como presunto autor de lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, además de amenazas simples y amenazas agravadas por el uso de un arma, según el citado medio.
Las identidades de todos los involucrados se mantienen bajo resguardo. En el caso intervino la Asesoría de Familia debido a la existencia de menores de edad en situación de vulnerabilidad. La investigación continúa.
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