Chubut: un nene quiso defender a su mamá de su papá y recibió una brutal paliza

El segundo hecho fue el 31 de diciembre, cuando, de acuerdo a la denuncia de la víctima, el hombre la amenazó de muerte tras una pelea. El episodio más grave ocurrió el 11 de enero de 2026 dentro de la casa donde convivían con sus seis hijos. Según la reconstrucción judicial, el acusado atacó a la mujer con golpes y uno de los hijos menores intentó intervenir para defenderla, pero también fue agredido.