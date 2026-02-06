Choque fatal entre un auto y un colectivo en Mataderos: murió una mujer
El trágico incidente fue en Montiel al 3100 y lo protagonizó un interno de la Línea 126 que iba fuera de recorrido.
Una mujer murió y tres personas resultaron heridas tras un brutal choque entre un auto y un colectivo en el barrio porteño de Mataderos. El incidente involucró a un interno de la línea 126, que había cambiado el recorrido.
El choque tuvo lugar este viernes por la mañana, pasadas las 8.30, en el cruce de la calle Montiel al 3100, esquina Monte, donde el colectivo, que no debía circular por esa arteria al momento del impacto, chocó con un vehículo que ya había terminado de cruzar la bocacalle. Se trata de un interno de la línea 126 que debía realizar el trayecto entre el Cementerio en Villegas en San Justo hasta el barrio porteño de Retiro.
Como consecuencia del brutal impacto del colectivo, una mujer que viajaba en el asiento del acompañante del auto perdió la vida en el lugar. El deceso fue constatado por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que arribó de urgencia al lugar luego del incidente.
Además de la víctima fatal, por el choque resultaron heridas otras tres personas. Se trata de dos mayores de edad y un menor, que también viajaba en el auto. Según detalló el parte médico oficial, los pacientes fueron trasladados al Hospital Santojanni.
Si bien las causas del incidente son materia de investigación y la pericia accidentológica se encontraba en proceso, testigos del hecho aseguraron ante las autoridades que el auto terminaba de cruzar la intersección de Montiel y Monte cuando fue impactado por el colectivo del lado derecho.
En el lugar permanecía detenido el colectivo de la línea 126 con importantes daños en la carrocería en su parte delantera derecha. Ahora, los peritos deberán comprobar dónde fue el impacto y cuáles fueron los daños en ambos vehículos para poder determinar cómo se produjo el choque.
Además de los médicos del SAME, en el lugar también trabajó personal de la Policía de la Ciudad, quienes colocaron una carpa para proteger el cuerpo de la víctima fatal a la espera de que lleguen los peritos de la Policía Científica. La zona se encontraba cortada al tránsito.
Impresionante choque y vuelco en Villa Luro dejó cinco heridos
Cinco personas resultaron heridas en un violento vuelco este viernes por la mañana en el barrio porteño de Villa Luro, cuando el auto en el que viajaban chocó contra varios vehículos estacionados y terminó tumbado en medio de la calle. Aparentemente iban alcoholizados.
El hecho se registró cerca de las 7.30 de la mañana en la calle Ercilla metros después de la intersección con Araujo. Allí, un Renault Sandero blanco cruzó la esquina y, por motivos que son materia de investigación, terminó chocando con varios autos estacionados y volcó.
Como consecuencia del incidente vial, una mujer tuvo que ser trasladada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al hospital Santojanni con el diagnóstico de politraumatismos, mientras que otras dos jóvenes y dos hombres fueron atendidos en el lugar.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario