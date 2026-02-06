Choque fatal entre un auto y un colectivo en Mataderos: murió una mujer

En el lugar permanecía detenido el colectivo de la línea 126 con importantes daños en la carrocería en su parte delantera derecha. Ahora, los peritos deberán comprobar dónde fue el impacto y cuáles fueron los daños en ambos vehículos para poder determinar cómo se produjo el choque.

Además de los médicos del SAME, en el lugar también trabajó personal de la Policía de la Ciudad, quienes colocaron una carpa para proteger el cuerpo de la víctima fatal a la espera de que lleguen los peritos de la Policía Científica. La zona se encontraba cortada al tránsito.

Impresionante choque y vuelco en Villa Luro dejó cinco heridos

Cinco personas resultaron heridas en un violento vuelco este viernes por la mañana en el barrio porteño de Villa Luro, cuando el auto en el que viajaban chocó contra varios vehículos estacionados y terminó tumbado en medio de la calle. Aparentemente iban alcoholizados.

El hecho se registró cerca de las 7.30 de la mañana en la calle Ercilla metros después de la intersección con Araujo. Allí, un Renault Sandero blanco cruzó la esquina y, por motivos que son materia de investigación, terminó chocando con varios autos estacionados y volcó.

Como consecuencia del incidente vial, una mujer tuvo que ser trasladada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al hospital Santojanni con el diagnóstico de politraumatismos, mientras que otras dos jóvenes y dos hombres fueron atendidos en el lugar.