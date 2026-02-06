Impresionante choque y vuelco en Villa Luro dejó cinco heridos
El accidente ocurrió en Ercilla y Araujo, donde el conductor de un auto perdió el control y terminó volcado en medio de la calle.
Cinco personas resultaron heridas en un violento vuelco este viernes por la mañana en el barrio porteño de Villa Luro, cuando el auto en el que viajaban chocó contra varios vehículos estacionados y terminó tumbado en medio de la calle. Aparentemente iban alcoholizados.
El hecho se registró cerca de las 7.30 de la mañana en la calle Ercilla metros después de la intersección con Araujo. Allí, un Renault Sandero blanco cruzó la esquina y, por motivos que son materia de investigación, terminó chocando con varios autos estacionados y volcó.
Como consecuencia del incidente vial, una mujer tuvo que ser trasladada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al hospital Santojanni con el diagnóstico de politraumatismos, mientras que otras dos jóvenes y dos hombres fueron atendidos en el lugar.
Si bien en un principio trascendió que el Renault Sandero había chocado contra un camión, imágenes de una cámara de seguridad permitieron comprobar que el camionero no tuvo ningún tipo de intervención en el hecho y que solo frenó en la esquina al observar el vuelco.
Previo al vuelco, el Renault Sandero impactó con un Chevrolet Cruze bordó que estaba estacionado. El vehículo sufrió daños y rayones en la parte trasera derecha, por lo que se presume que ahí se produjo el roce. Por la inercia de esta colisión, el segundo auto terminó chocando contra la parte trasera de un Volkswagen Fox azul.
Javier, dueño del Chevrolet Cruze, contó que los integrantes del Renault estaban "en mal estado y bebidos”, por lo que aguardaban a ver qué medida iba a tomar la policía. “Se caían solos prácticamente”, describió sobre lo que vio en los momentos posteriores al hecho.
Al lugar acudieron efectivos de la Policía de la Ciudad y el SAME, que asistió a los pasajeros del auto volcado. En tanto, personal de Bomberos de la Ciudad realizaron las maniobras necesarias para reincorporar el Renault Sandero, que había quedado tumbado sobre uno de sus laterales.
Hasta el momento no fueron confirmadas las causas del accidente y se aguardaba el resultado del test de alcholemia a quien conducía el auto blanco.
