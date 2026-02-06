Impresionante choque y vuelco en Villa Luro dejó cinco heridos

choque y vuelco villa luro

Javier, dueño del Chevrolet Cruze, contó que los integrantes del Renault estaban "en mal estado y bebidos”, por lo que aguardaban a ver qué medida iba a tomar la policía. “Se caían solos prácticamente”, describió sobre lo que vio en los momentos posteriores al hecho.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía de la Ciudad y el SAME, que asistió a los pasajeros del auto volcado. En tanto, personal de Bomberos de la Ciudad realizaron las maniobras necesarias para reincorporar el Renault Sandero, que había quedado tumbado sobre uno de sus laterales.

Hasta el momento no fueron confirmadas las causas del accidente y se aguardaba el resultado del test de alcholemia a quien conducía el auto blanco.