Florencia Peña habló del duro presente que vive luego de la suspensión de su obra: "A mí me cuesta..."
La actriz atraviesa un presente complejo en medio de la temporada teatral y su situación sorprendió en Mar del Plata.
La situación de Florencia Peña volvió a generar preocupación en el ambiente teatral luego de que se conocieran cambios inesperados en la agenda de funciones de Pretty Woman durante la temporada de verano. En Intrusos dieron detalles del panorama que atraviesa la actriz en Mar del Plata, donde el musical debió modificar su ritmo habitual.
Al introducir el tema, Adrián Pallares explicó: "Vienen noticias un poco preocupantes desde Mar del Plata con Pretty Woman. Hacía funciones de martes a domingos. Es una de las pocas obras que no hace dos funciones los fines de semana. Unos dirán: 'Bueno, está en un teatro grande, tiene mucho desgaste'. Y ahora no hizo función el miércoles, con lo cual iría de jueves a domingos".
En la misma línea, Dani Ambrosino remarcó lo llamativo del momento en el que se produjo la reducción: "Es raro, porque generalmente cuando empiezan a bajar la cantidad de funciones es a partir del 15, que la gente ya se está volviendo, que empiezan a preparar las cosas para los chicos, para el colegio".
Más tarde, la propia Florencia Peña se comunicó con el programa y aclaró que la decisión estuvo vinculada a su estado de salud. "La levantó mi productor que vio que estaba realmente muy mal de la garganta. A mí me cuesta mucho levantar funciones. Me volví a Buenos Aires, me hice un estudio para ver cómo estaban mis cuerdas. Todavía no estoy tan bien", explicó.
Ante la consulta directa sobre si la suspensión respondía a un problema de voz o a la venta de entradas, la actriz fue contundente: "El domingo estaba realmente en estado de probar. De hecho, tenía notas que hacer y las tuve que bajar todas. Bueno, raro en mí, pero realmente tengo que cuidar".
De este modo, la protagonista del musical dejó en claro que la prioridad es recuperarse para poder continuar con la temporada sin poner en riesgo su salud.
