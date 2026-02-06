Sorpresivo paro de colectivos en las empresas MOQSA y MOGSM: a qué líneas afecta la medida de fuerza

333

La medida de fuerza de los trabajadores fue tomada en reclamo por la falta de pago de salarios y viáticos. Asimismo, advirtieron que el conflicto podría extenderse si no hay avances en las negociaciones.

A fines de enero y luego de un largo conflicto salarial, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de transporte llegaron a un acuerdo paritario en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El incremento será del 4% otorgado en tres tramos: un aumento del 1,4% en enero, otro del 1,3% en febrero y un tercero del 1,3% en marzo.

Con estos tres incrementos, a partir del mes de abril los choferes tendrán un salario básico de $1.574.000.