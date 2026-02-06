Sorpresivo paro de colectivos en las empresas MOQSA y MOGSM: a qué líneas afecta la medida de fuerza
La medida de fuerza fue dipuesta por los choferes en protesta por la falta de pago de salarios.
Un paro de colectivos se lleva a cabo este viernes 6 de febrero en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida fue anunciada el jueves por la noche en el marco de un conflicto salarial. El cese de actividades, que comenzó a regir a la medianoche, impactó en varias líneas y muchas personas que deben viajar se preguntar cuáles son.
Las 16 líneas pertenecen a las empresas Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), Micro Ómnibus Quilmes (MOQSA), Empresa 2016 y San Juan Bautista.
“No depositaron sueldos ni viáticos, por lo que a partir de las 0 horas del día 6 se realizará abstención de tareas. El cuerpo de delegados no planea tomar otras medidas, el derecho básico y elemental que es el pago de salarios en tiempo y forma se ve vulnerado una vez más”, informaron los delegados de MOGSM.
La retención de tareas de los choferes de las líneas de colectivos que circulan en el norte y sur del conurbano bonaerense y parte de la Ciudad de Buenos Aires afecta a miles de usuarios.
Las líneas que no funcionan este viernes 6 de febrero
MOGSM:
- 333
- 407
- 437
- 707
MOQSA:
- 159
- 219
- 300
- 372
- 584
- 603
- 619
El Nuevo Halcón:
- 148
- Línea 22
Empresa 216:
- 236
- 166
- 634
- 504 Merlo
- 504 Ituzaingó
San Juan Bautista:
- 383
- 500
- 503
- 506
- 507
- 508
- 509
- 511
- 512
- 513
La medida de fuerza de los trabajadores fue tomada en reclamo por la falta de pago de salarios y viáticos. Asimismo, advirtieron que el conflicto podría extenderse si no hay avances en las negociaciones.
A fines de enero y luego de un largo conflicto salarial, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de transporte llegaron a un acuerdo paritario en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El incremento será del 4% otorgado en tres tramos: un aumento del 1,4% en enero, otro del 1,3% en febrero y un tercero del 1,3% en marzo.
Con estos tres incrementos, a partir del mes de abril los choferes tendrán un salario básico de $1.574.000.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario