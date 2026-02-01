Impresionante choque fatal en Córdoba: una camioneta 4x4 embistió a un auto y hay dos fallecidos
La pareja que iba a bordo del vehículo de menor porte murió, mientras que el conductor de la camioneta permanecía hospitalizado pero con custodia policial.
Un impresionante choque se registró este domingo en la madrugada en Córdoba, entre un automóvil y una camioneta 4x4, dejando un saldo de dos personas fallecidas y un conductor con custodia policial, además de imágenes impactantes.
El trágico episodio se registró alrededor de las 3 de la madrugada en el barrio Industrial Ferreyra, precisamente en el cruce de las calles General Manuel Savio y Diego de Funes y Salinas.
Según las primeras reconstrucciones, un Renault Clío negro fue embestido violentamente desde atrás por una camioneta Toyota Hilux SW4, lo que provocó que el conductor del vehículo menor perdiera el control de forma inmediata. El auto se desvió de su trayectoria y terminó impactando de lleno contra un poste de madera, quedando reducido a chatarra por la fuerza del choque.
Como consecuencia del fortísimo impacto, un hombre de 46 años y una mujer de 41 que viajaban en el automóvil perdieron la vida en el acto. Cuando las unidades de emergencias médicas arribaron al lugar, confirmaron que ambos ocupantes ya no presentaban signos vitales debido a la gravedad de las heridas sufridas.
Por su parte, el conductor de la camioneta, un joven de 28 años, fue trasladado al hospital San Roque con diversos traumatismos faciales. Allí permanece internado y bajo una consigna policial permanente mientras se aguardan las directivas de la fiscalía interviniente.
En el sector del siniestro trabajaron peritos de la Unidad Judicial de Accidentología Vial y efectivos de la policía cordobesa para realizar las mediciones y peritajes técnicos de rigor. Aunque los indicios preliminares apuntan a un choque por alcance, los investigadores buscan determinar la velocidad de los rodados y las causas exactas que desencadenaron la maniobra fatal.
Se espera que los informes técnicos y los resultados de los tests realizados al conductor de la Hilux arrojen luz sobre las responsabilidades penales de este trágico suceso que enlutó a la ciudad.
