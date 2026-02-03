Fuerte choque entre dos vehículos dejó cinco heridos en San Cristóbal

En ese primer contacto, el automovilista no se hizo cargo del hecho. Recién más tarde reconoció ser el responsable del choque y explicó que se había retirado del lugar debido a los nervios que le generó la situación.

Horas después, el propietario de una camioneta Hyundai Santa Fe azul se presentó ante las autoridades y denunció haber sido víctima de un ataque en su domicilio por parte de las damnificadas. Según su testimonio, la dueña del Etios, su madre y un grupo de amigas lo increparon frente a su casa.