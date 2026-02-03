Fuerte choque entre dos vehículos dejó cinco heridos en San Cristóbal
El incidente vial fue en Constitución y Matheu, donde intervino personal del SAME y Bomberos de la Ciudad.
Cinco personas resultaron heridas con politraumatismos luego de un accidente vial en donde dos vehículos chocaron, en el barrio porteño de San Cristóbal, en la intersección de Constitución y Matheu.
Según C5N, los afectados son dos hombre que fueron trasladados al hospital Ramos Mejía y tres mujeres que fueron asistidas en el lugar por el personal del SAME. En el lugar trabajaron unidades de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires.
Un choque a un auto estacionado en La Plata desató una violenta pelea entre vecinos con denuncias y destrozos
Un accidente de tránsito ocurrido este lunes en La Plata terminó en una fuerte disputa vecinal, con actos de vandalismo, insultos y denuncias cruzadas por agresiones. El conflicto se originó tras un choque a un vehículo estacionado y una posterior fuga que agravó la situación horas más tarde.
El hecho se registró en la zona de calle 27 y 66, a metros de Parque Castelli, cuando una mujer de 70 años denunció que un auto impactó contra el vehículo de su hija, de 32. El Toyota Etios blanco se encontraba estacionado y sin ocupantes al momento del choque.
Según el relato de la jubilada, el conductor responsable se dio a la fuga sin dejar sus datos. Sin embargo, según pudo saber 0221.com.ar, minutos después el hombre regresó caminando al lugar, ya sin su camioneta, para observar la escena del siniestro.
En ese primer contacto, el automovilista no se hizo cargo del hecho. Recién más tarde reconoció ser el responsable del choque y explicó que se había retirado del lugar debido a los nervios que le generó la situación.
Horas después, el propietario de una camioneta Hyundai Santa Fe azul se presentó ante las autoridades y denunció haber sido víctima de un ataque en su domicilio por parte de las damnificadas. Según su testimonio, la dueña del Etios, su madre y un grupo de amigas lo increparon frente a su casa.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario