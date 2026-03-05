Choque y desesperación en La Plata: "¡Mirá cómo me rompiste el auto!"

Pese al daño estructural sufrido por el auto, afortunadamente no se registraron heridos graves por el choque.

A causa del incidente, las autoridades platenses realizaron un corte total del tránsito sobre la avenida 13 y calle 40 para permitir el trabajo de los peritos sobre ambos vehículos involucrados, quienes ahora deberán determinar las causas del hecho y comprobar lo relatado por los testigos. En el caso intervino la fiscalía de turno y quedó caratulado como daños y lesiones culposas.