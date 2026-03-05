Choque y desesperación en La Plata: "¡Mirá cómo me rompiste el auto!"
Un conductor cruzó con el semáforo en rojo y dejó al otro vehículo totalmente destrozado. Todo quedó filmado por testigos.
Un violento choque y los gritos desesperados de una mujer interrumpieron la tranquilidad de la tarde en la ciudad de La Plata, donde un auto quedó totalmente destrozado tras ser impactado por otro vehículo que habría cruzado con el semáforo en rojo. Todo quedó registrado en un video grabado por testigos.
El incidente vial se produjo el miércoles por la tarde en la intersección de la avenida 13 y la calle 40, justo frente a la Plaza Belgrano, e involucró principalmente a un Peugeot color blanco, que sería un modelo 307, el cual sufrió importantes destrozos en la parte frontal tras ser chocado por otro que, según los testigos, cruzó cuando el semáforo estaba en rojo.
Un video grabado por testigos da cuenta de los graves daños que sufrió el Peugeot a causa de la colisión. “¡Se lo voló! Encima todo de plástico... Se mandó en rojo, al pe... Tenía el paso la señora, cómo se va a mandar así, es una locura”, comentó quien grabó el hecho. “Pero cómo se va a mandar por 13”, expresó otra mujer que se encontraba en el lugar, mientras señalaban como responsable al auto que quedó frenado sobre una senda peatonal.
De fondo, se escuchaban los gritos desesperados de la damnificada: “¡Mi auto! ¡Mira cómo me rompiste el auto!”, le expresó al otro conductor junto a varios insultos tras darse cuenta de las innumerables roturas sobre su vehículo, que quedó detenido en medio de la avenida, rodeado por restos de plásticos y escombros que estaban esparcidos sobre el asfalto.
Según las imágenes, el violento impacto provocó un destrozo completo del paragolpes, la parrilla y el capó, el cual quedó levantado y contraído por la fuerza del choque, dejando piezas internas del motor y ópticas expuestas y dañadas.
Pese al daño estructural sufrido por el auto, afortunadamente no se registraron heridos graves por el choque.
A causa del incidente, las autoridades platenses realizaron un corte total del tránsito sobre la avenida 13 y calle 40 para permitir el trabajo de los peritos sobre ambos vehículos involucrados, quienes ahora deberán determinar las causas del hecho y comprobar lo relatado por los testigos. En el caso intervino la fiscalía de turno y quedó caratulado como daños y lesiones culposas.
