La Plata: pidieron más de 23 años de prisión para el adolescente de 18 años que mató a Kim Gómez
Al momento del robo frustrado el acusado tenía 17 años y su cómplice, 14. Sólo el mayor de los jóvenes enfrenta el juicio por el homicidio de la nena de 7 años.
A un año del crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años que murió tras ser arrastrada por un auto durante 15 cuadras en La Plata, el Tribunal N°1 de Responsabilidad Juvenil se encuentra en el último tramo del juicio contra el mayor de los dos acusados por el robo devenido en homicido.
La parte damnificada solicitó este viernes una pena de 23 años y 4 meses para el adolescente de 18 años -que tenía 17 al momento del crimen-, mientras que la defensa dejó de lado la teoría del homicidio culposo y pidió que se le impusieran 7 años de cárcel en vez.
El joven de 18 años y su cómplice, que tenía 14 al momento del episodio, robaron el auto de la mamá de Kim Gómez cuando la mujer esperaba un semáforo con su hija en en la esquina de la avenida 72 y la calle 25, en el barrio Altos de San Lorenzo de La Plata.
Tras hacer bajar a la mujer del auto, los adolescentes intentaron fugarse a toda velocidad sin darse cuenta de que Kim todavía estaba en el asiento trasero del vehículo.
La nena habría intentado descender, pero quedó enganchada, por lo que fue arrastrada durante 15 cuadras y cuando los implicados se dieron cuenta de lo que había pasado la abandonaron en el lugar en el auto.
La huida fue corta, porque los adolescentes chocaron el Palio contra un poste de luz y cayeron en una zanja. Entonces corrieron hacia un descampado, pero eventualmente los atraparon.
Las cámaras de seguridad de la vía pública fueron clave para identificar y ubicar a los acusados.
Durante una de las primeras audiencias del juicio Marcos Gómez, el padre de Kim, aseguró que "está todo muy claro" porque "hay muchas pruebas" de que efectivamente la Justicia bonaerense dio con los responsables por la muerte de su hija.
Al ser inimputable porque tenía 14 años al momento del hecho, el otro ladrón seguirá alojado en un instituto de máxima seguridad bajo tratamiento interdisciplinario al menos hasta 2028.
Mientras tanto, la suerte del acusado de 18 empezará a definirse el próximo miércoles 4 de marzo, en un adelanto del veredicto final en el juzado de La Plata.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario