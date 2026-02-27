La Plata: pidieron más de 23 años de prisión para el adolescente de 18 años que mató a Kim Gómez

La huida fue corta, porque los adolescentes chocaron el Palio contra un poste de luz y cayeron en una zanja. Entonces corrieron hacia un descampado, pero eventualmente los atraparon.

Las cámaras de seguridad de la vía pública fueron clave para identificar y ubicar a los acusados.

Durante una de las primeras audiencias del juicio Marcos Gómez, el padre de Kim, aseguró que "está todo muy claro" porque "hay muchas pruebas" de que efectivamente la Justicia bonaerense dio con los responsables por la muerte de su hija.

Al ser inimputable porque tenía 14 años al momento del hecho, el otro ladrón seguirá alojado en un instituto de máxima seguridad bajo tratamiento interdisciplinario al menos hasta 2028.

Mientras tanto, la suerte del acusado de 18 empezará a definirse el próximo miércoles 4 de marzo, en un adelanto del veredicto final en el juzado de La Plata.