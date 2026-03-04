Declararon culpable a Tobías Godoy por el crimen de Kim Gómez, la nena arrastrada 15 cuadras tras un intento de robo

asesinos de kim.jpg

El papá de Kim, en la previa del veredicto, expresó: “Estoy tranquilo. Es un día importante. Esto marca un antes y un después. Los chicos no van a salir a lastimar como lo hicieron con mi nena”.

“Me da un poco de pena el chico, no deja de ser un muchacho, pero tuvo la oportunidad de bajar a mi nena y no lo hizo. Ese segundo de lucidez no lo tuvo. Tiene que hacerse responsable”, agregó Marcos desde la puerta del tribunal.

“Hoy debería estar en la escuela, con sus amigos. ¿Dónde está la familia del chico para mostrar su empatía? Criaron un monstruo. No deberían pasar estas cosas. Los chicos pueden ser muy buenos, pero si no hacemos cosas como padres para ayudarlos, es muy complicado“, dijo entre lágrimas.

El crimen de Kim Gómez

El homicidio ocurrió el martes 25 de febrero del 2024, poco después de las 20. Según consta en el expediente judicial, el hecho comenzó en el cruce de la avenida 72 y la calle 25, en Altos de San Lorenzo, cuando Florencia, la madre de Kim, se detuvo ante la luz roja de un semáforo cuando iba al volante de su Fiat Palio rojo. A la mujer la bajaron del auto a la fuerza después de amenazarla con un arma de fuego. Su hija viajaba en el asiento trasero con el cinturón de seguridad puesto.

La fuga de los delincuentes comenzó en calles de asfalto y terminó en una zona de tierra, donde las veredas terminan en zanjas.

“Un testigo declaró que vio a uno de los ladrones, que se trataría del adolescente de 14 años, intentando sacar por la ventanilla trasera a la niña, pero quedó enganchada con el cinturón de seguridad y parte de su cuerpo quedó colgado. Su cabeza golpeó contra el asfalto. La víctima fue arrastrada varias cuadras”, sostuvieron los voceros consultados.

El raid de los delincuentes, que se extendió casi dos kilómetros, terminó cuando chocaron contra una columna. Tras huir, fueron detenidos por personal de la policía bonaerense tres horas después.

El ladrón de 14 años, cuando declaró, se ubicó en el lugar del robo junto con el otro adolescente, pero dijo que no participó del plan criminal. Para la Justicia hay pruebas de su intervención.