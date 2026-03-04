Declararon culpable a Tobías Godoy por el crimen de Kim Gómez, la nena arrastrada 15 cuadras tras un intento de robo
El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 consideró al imputado coautor de homicidio en ocasión de robo. El monto de la pena se conocerá el 16 de marzo.
El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata declaró culpable este miércoles al joven de 18 años acusado por el crimen de Kim Gómez. La niña, de 7 años, murió tras ser arrastrada 15 cuadras durante el robo del auto de su madre el 25 de febrero de 2025.
Los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro dieron por probado que el joven tuvo responsabilidad penal en el hecho ocurrido el 25 de febrero de 2025.
“El imputado mayor fue declarado coautor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo. Los fundamentos de la decisión del tribunal y el monto de la pena van a ser puestos en conocimiento de las partes el 16 de marzo”,dijo Jorge Bru, el abogado de la familia de la víctima ante los medios. La Fiscalía pidió 23 años de condena para el asesino. El otro joven, por tener 14 años al momento del hecho, no fue juzgado.
La fiscalía había pedido 23 años y 4 meses de prisión. Mientras que la defensa insistió en que se trató de un homicidio culposo y solicitó 7 años. La pena se dará a conocer el 16 de marzo.
El papá de Kim, en la previa del veredicto, expresó: “Estoy tranquilo. Es un día importante. Esto marca un antes y un después. Los chicos no van a salir a lastimar como lo hicieron con mi nena”.
“Me da un poco de pena el chico, no deja de ser un muchacho, pero tuvo la oportunidad de bajar a mi nena y no lo hizo. Ese segundo de lucidez no lo tuvo. Tiene que hacerse responsable”, agregó Marcos desde la puerta del tribunal.
“Hoy debería estar en la escuela, con sus amigos. ¿Dónde está la familia del chico para mostrar su empatía? Criaron un monstruo. No deberían pasar estas cosas. Los chicos pueden ser muy buenos, pero si no hacemos cosas como padres para ayudarlos, es muy complicado“, dijo entre lágrimas.
El crimen de Kim Gómez
El homicidio ocurrió el martes 25 de febrero del 2024, poco después de las 20. Según consta en el expediente judicial, el hecho comenzó en el cruce de la avenida 72 y la calle 25, en Altos de San Lorenzo, cuando Florencia, la madre de Kim, se detuvo ante la luz roja de un semáforo cuando iba al volante de su Fiat Palio rojo. A la mujer la bajaron del auto a la fuerza después de amenazarla con un arma de fuego. Su hija viajaba en el asiento trasero con el cinturón de seguridad puesto.
La fuga de los delincuentes comenzó en calles de asfalto y terminó en una zona de tierra, donde las veredas terminan en zanjas.
“Un testigo declaró que vio a uno de los ladrones, que se trataría del adolescente de 14 años, intentando sacar por la ventanilla trasera a la niña, pero quedó enganchada con el cinturón de seguridad y parte de su cuerpo quedó colgado. Su cabeza golpeó contra el asfalto. La víctima fue arrastrada varias cuadras”, sostuvieron los voceros consultados.
El raid de los delincuentes, que se extendió casi dos kilómetros, terminó cuando chocaron contra una columna. Tras huir, fueron detenidos por personal de la policía bonaerense tres horas después.
El ladrón de 14 años, cuando declaró, se ubicó en el lugar del robo junto con el otro adolescente, pero dijo que no participó del plan criminal. Para la Justicia hay pruebas de su intervención.
