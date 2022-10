Chocó otro colectivo contra un camión: al menos 11 heridos en Villa Devoto

El siniestro ocurrió poco después de las 11 en la esquina de las avenidas Lope de Vega y Francisco Beiró, y como consecuencia del fuerte impacto, el interno 2435 de la línea 108 terminó incrustado en un bar, mientras el camión chocó contra el frente de una farmacia.

Fuentes policiales habían detallado más temprano que personal de SAME atendió en el lugar a siete pasajeros heridos, cinco mujeres y dos hombres, todos mayores de edad, que salieron por sus propios medios.

El SAME también trasladó al hospital a un transeúnte afectado por el siniestro vial. Al respecto, Shulteis afirmó que una de las víctimas fue trasladada en helicóptero del SAME pero no pudo afirmar la gravedad de su estado y tampoco precisar si el camión pasó en rojo.

"Hay que esperar, las pericias van a determinar lo que sucedió con ayuda de las cámaras”, detalló.

Otro choque entre un colectivo y un camión

Al menos 13 personas resultaron heridas este miércoles tras el choque entre un colectivo de la línea 5 y un camión en Mataderos, quienes fueron trasladadas al hospital Santojanni.

Al respecto, el director del SAME, Alberto Crescenti, precisó “hemos trasladado a 13 lesionados, y uno de los heridos se encuentra en el “shock room” por traumatismo de cráneo y tórax”.

“Otros dos heridos también tienen politraumatismo, el resto son traumatismos de menos graduación que no corren riesgo su vida", añadió el titular de SAME.

Crescenti señaló en declaraciones radiales que el colectivo aparentemente perdió el control y se incrustó contra un comercio.

choque camion colectivo mataderos